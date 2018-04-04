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Bahçeli, İyi Parti'ye izin vermedi; Alparslan Türkeş'in mezarını Erdoğan ziyaret etti

Erdoğan'a AKP Milletvekili ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş de eşlik etti

04 Nisan 2018 22:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 21'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Beştepe'de bulunan anıt mezara gelerek dua etti. Erdoğan’a AKP Milletvekili ve Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş de eşlik etti.

Erdoğan’ın ziyareti akıllara, hafta sonunda gerçekleşen İyi Parti kongresi için Anadolu’nun birçok bölgesinden Ankara’ya gelen partililerin bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etmek istemelerine müsaade edilmemesini akıllara getirdi.

İyi Parti 1. Olağanüstü Kongresi için çeşitli illerden Ankara’ya gelen partililer kurultaya yoğun ilgi gösterdi. On binlerce partilinin yoğun kalabalıktan dolayı dışarıda kaldığı görülürken, birçok partili Alparslan Türkeş’in mezarını da ziyaret etmek istedi ancak Türkeş’in mezar girişinin olduğu bölüm çok sayıda isim tarafından kapatılmış ve önüne araçlar çekilmişti. Vatandaşların içeriye girilmesine müsaade edilmezken, İYİ Partililer konuya tepki göstermişti. Mezarın kapatılması talimatının yasalara aykırı olduğu bildirilirken, talimatı bizzat Devlet Bahçeli tarafından verildiği bildirilmişti.

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