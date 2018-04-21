Bahçeli: İyi Parti oy alırsa bizden alır, biz de rıza gösteriyoruz, kararı YSK versin, seçime girsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim için Cumhurabaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için çalışacaklarını söyledi. Bahçeli, " İyi Parti, başka partiden oy almaz, alırsa bizden alır, biz de rıza gösteriyoruz, kararı YSK versin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçim stratejisine ilişkin sorulara verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"MHP'nin geçmişten bu yana Türkiye'nin bugünkü siyasi sosyal şartları da dikkate almak kaydıyla ister zamanında ister erken bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu ifade edebiliriz. Seçim stratejimiz iki esasa dayanır. Güçlü ve dengeli Meclis birincisi. İkincisi cumhurbaşkanı seçiminin eşzamanlı gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanı seçiminde kendi partisi mensuplarından aday çıkarmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP'nin siyasi kimliğini korayan bir kadro ile TBMM'de yer almak için çaba göstereceğiz"

"İyi Parti seçime girsin"

İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye konuştu.