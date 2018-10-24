"Bahçeli itiraz etmiyor, oynuyor, tiyatro yapıyor; Erdoğan da seçmen hinterlandını genişletiyor"

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla yerel seçimde dağılan Cumhur İttifakı hakkında değerlendirmede bulundu. Önkibar, yaşanları "tiyatro" olarak nitelendirirken, Bahçeli'ye "sığınan biri" yakıştırması yaptı. Dün yapılan açıklamalar hakkında Önkibar, "Bahçeli şimdi aslında itiraz etmiyor, oynuyor yani tiyatro yapıyor" dedi.

2019 Mart'ta yapılacak seçim için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "farklı bir manevra ile Bahçeli’ye yeni görevler verdiğini" söyleyen Önkibar, "Hem seçmen hinterlandını genişletiyor, hem de muhalefete alan bırakmıyor" iddiasını dile getirdi.

Önkibar'ın "Tayyip-Bahçeli tiyatrosu!" başlığıyla (24 Ekim 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tekrar hatırlatalım, AKP ile MHP arasındaki ilişki, ittifak şu bu değil, MHP -pardon- Bahçeli’nin AKP’ye teslim olmasıdır.

Evet hadise Devlet Bahçeli’nin koltuğunu korumak için Tayyip Erdoğan’a sığınmasıdır.

Sığınan birinin itirazı olamaz ki Bahçeli şimdi aslında itiraz etmiyor, oynuyor yani tiyatro yapıyor.

Malum seçim göründü.

Tayyip Erdoğan farklı bir manevra ile Bahçeli’ye yeni görevler vererek hem seçmen hinterlandını genişletiyor, hem de muhalefete alan bırakmıyor .

Hadise cumhur ittifakının bitmesi yani kopuş değil, mahalli seçim stratejsidir.