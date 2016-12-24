Bahçeli: 'IŞİD videosuyla' ilgili şüphe ve merak giderilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) rehin aldığı iki Türk askerini yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen video görüntüleriyle ilgili yetkililerden açıklama talep etti.

Bahçeli, "Eğer bu canilik yapılmışsa IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir" dedi.

IŞİD'e ait sosyal medya hesaplarından Perşembe akşamı 19 dakikalık bir video yayımlandı. Videoda üniformalı iki kişinin yakılarak öldürüldüğü görülüyor. IŞİD, bu kişilerin Türk askeri olduğunu öne sürüyor.

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika töreninde konuşan Bahçeli videoyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu IŞİD'li alçaklar kahramanlarımıza ölüm yağdırmaktadır. Daha vahimi sosyal medyada dolaştırılan ve iki askerimizin yakıldığını gösteren vahşet eğer doğruysa eğer bu canilik yapılmışsa IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir.

"El Bab, şerefsiz zebanilerin tepesine yıkılmalı, alayı birden yakılmalıdır. Bu videonun gerçekle ilişkisi var mıdır? IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Milli vicdanda beliren şüphe ve merak derhal giderilmelidir.

"IŞİD'i Ortadoğu'ya salan karanlık ve kalleş küresel güç merkezleri dökülen kanlardan birinci derecede mesuldür. ABD dış politikasını zannederim, yayılmacı ve kaos imalatçısı İngiliz aklı yönlendirmektedir. Ortadoğu'yu dize getirip, Kürdistan inşa etmek isteyen ABD'nin her yere düşmanlık tohumu saçtığı açık bir hakikattir".

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Cuma günü yaptığı açıklamada, "Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cuma günü, Uşak'ta yaptığı konuşmasında videoyla ilgili hükümetten açıklama beklediklerini söyledi.