Bahçeli, infaz yasası için Meclis'teydi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ile ortak verdikleri infaz teklifi görüşmelerinin son gününde Meclis Genel Kurulu çalışmalarına katıldı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok önlemin alındığı Meclis Genel Kurulu’na maske takarak giren Bahçeli’yi MHP grubu ayakta karşıladı.
Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki görüntüsünü MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından paylaştı.
Bahçeli'nin de katıldığı, AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen teklif Meclis'ten geçerek yasalaştı.
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