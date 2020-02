Bahçeli: İnce, yarın inceldiği yerden kopacak

Ankara\'da düzenlenen \'Büyük Türkiye\' mitinginde halka seslenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, \"CHP\'nin adayı İnce kayış koparmıştır. İnce, yarın inceldiği yerden kopacaktır. İP, zaten imamesinden kopmuş, dağılmıştır. HDP ise CHP\'nin kanatları altındadır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK\'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur\" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarınki seçimler öncesi son mitingini Ankara Tandoğan Meydanı\'nda düzenledi. \'Büyük Türkiye\' mitinginde konuşan Bahçeli, seçimlere bir gün kala Ankara\'da milli diriliş ruhu olduğunu söyledi. Ülkülerinin, hem Kızılelma hem de Türkiye merkezli yeni bir medeniyet olduğunu ifade eden Bahçeli, \"Gayemiz, devletin bekası, milletin refahıdır. Milli birliği amaçlıyoruz. Toplumsal dayanışma ve uzlaşmayı hedefliyoruz. Sosyal uzlaşmayı, siyasi uzlaşmayı, ekonomik uzlaşmayı önemsiyor, önceliğimize alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar kalması için çalışıyor, çırpınıyoruz. Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı, uluslararası ilişkilerde söz ve itibar sahibi güçlü bir Türkiye’ye ulaşmak için çabalıyoruz\" dedi.



\'TÜRKİYE DÜŞMANLARI PUSUDA, YİNE DENEYECEKLER\'

Daha sonra 15 Temmuz 2016\'da gerçekleşen FETÖ/PDY\'nin darbe girişimini hatırlatan Bahçeli, şunları söyledi:

\"Devlet, yıkımın eşiğinden son anda dönmedi mi? PKK ve FETÖ eşzamanlı ve eşanlı vatanımızı istila etmeyecekler miydi? Vatan gittikten, devlet çöktükten, millet bölündükten sonra neyin ekonomisini, neyin demokrasisini, neyin özgürlüğünü konuşacaktık? Ankara harap olduktan sonra hangi siyaseti yapacaktık? Bu meydanda nasıl toplanacaktık? Nasıl ve hangi yüzle coşacaktık? Tarihe, şehitlere, ecdada ne diyecektik? 15 Temmuz’da yeni bir Haçlı akınına maruz kaldık. Ve bu akın püskürtülmüş olsa da sona ermiş değildir. Türkiye düşmanları pusuda, zalimler küflü gözetleme kulesindedir. Terör örgütleri, arkalarındaki kindar ve kalleş güçler muvafık ortam bekliyorlar. Hafife almayalım, yine deneyecekler. Göz yummayalım, yine teşebbüs edecekler. Boş durmayalım, bir kez daha üzerimize gelecekler. Çünkü tarih böyle söylüyor. Bölgesel ve küresel planlar buna işaret ediyor. Biz içimizde bir olmazsak, ittifakla ihaneti göğüslemezsek, korkarım ki, acı verici sonuçlarla karşılaşmamız mukadderdir.\"



\'TEHDİT GEÇMEDİ, SALDIRI BİTMEDİ\'

MHP Lideri Devlet Bahçeli daha sonra Türkiye için tehdidin devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Tarihin sesine kulak verin, yaşanmış ibret verici hadiseleri analiz edin. Tehdit geçmedi. Saldırı bitmedi. Düşmanlık dinmedi. Bu şartlar altında ya yeni bir yol bulmalı ya da yeni bir yol yapmalıydık. Bu vahametin ortasında hilal gibi parlayıp milli onuru korumalıydık. Bekleyecek zaman yoktu. Oyalanacak takat yoktu. Gevşeklikle, sanal gerilimlerle meşgul olacak hal yoktu. PKK karşımızdadır. PYD-YPG etrafımızdadır. FETÖ kripto damarıyla faal haldedir. Ekonomik saldırılar faaliyet halindedir. Uluslararası komplolar devrededir. Kumpaslar, iç ve dış odaklar kanlı hedefler için dolaşımdadır. Yani düşman cephededir, her türlü silahla donanmıştır, üstelik rehavet ve zayıf bir anımızı kollamaya başlamıştır. Gelişmeleri okuduk, bekamızın ihtiyaçlarını değerlendirdik, ne yapmamız gerektiği üzerine sabahlara kadar kafa yorduk. Çünkü bizim aklımız hep Türkiye\'dir. Aklımızda hep Türklük ve Türk vatanı vardır. Boşa geçirecek vaktimiz olmadığına inançla karar verdik. Sorumluluk almalıydık. Erzurum Kongresi\'nin, Sivas Kongresi\'nin, İlk Meclis\'in aziz anılarını yere düşürmemeliydik. Ankara\'nın itibar, irade ve istikbaline halel getirmemeliydik. Bir olmalıydık, beraber davranmalıydık, hep birlikte güçlü olduğumuzu bilmeli, buna göre hareket etmeliydik. Bu kapsamda var olan hükümet etme sistemiyle yola devam edemezdik. Türkiye Cumhuriyeti\'ni daha sağlam temellere oturtmak, devleti daha etkin konuma getirmek zorundaydık. Milli huzur buna bağlıydı. Milli gelecek bunu gerektiriyordu. Bu itibarla 7 Ağustos Yenikapı Ruhu\'yla yürüyüşümüzü hızlandırıp, cumhurun ittifak şuuruna destek verdik. Yeni bir hükümet sistemiyle tıkanıklıkları açmalı, engelleri aşmalıydık.\"



\'KİRALIK ANKET ŞİRKETLERİ, PARAYI VERENİN DÜDÜĞÜNÜ ÇALIYOR\'

Türkiye\'nin birlik ve beraberliğinin güvencesinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu belirten Bahçeli, konuşmasının devamında şunları söyledi:

\"Duydunuz değil mi? MHP yüzde 6\'larda, yüzde 7\'lerdeymiş. Allah\'tan bizi yüzde 1 gösteren çıkmadı, zaman olsa, fırsat verilse bu seviyesizliği, bu şerefsizliği bile yaparlardı. Kiralık anket şirketleri parayı verenin düdüğünü çalıyor. Dikkat buyurunuz; PKK\'nın siyasi acentesini yüzde 12 gösteriyorlar, Türklüğü ise aşağı çekiyorlar. Çünkü talimat budur. Aksi halde mamaları kesilecek, aç kalacaklardır. Be hey densizler, be hey namertler, be hey milliyetsizler, Türklüğün bekası hiç yere düşer mi? Türk milletinin son kalesi hiç mahcup ve mağlup olur mu? Sizde hiç mi utanma kalmadı? Sizde hiç mi ar, namus bırakılmadı? PKK\'yı yükseltip, Pensilvanya\'nın yedeklerini yukarı çıkartıp, Müslüman Türk milletinin umutlarını, Türk ve Türkiye sevdalılarını nasıl ve hangi hakla düşük gösterirsiniz? Dileklerinize kemik bile yağmaz. Yağmurlu havada başınıza yaş bile değmez. Demirtaş\'ı görünce havalara uçuyorlar. Apolet sökücü İnce\'nin sesini duyunca kendilerinden geçiyorlar. Hele bir Kandil deyin, hele bir Türk düşmanlarından bahsedin, gözlerinin ta içi gülüyor. Türk milletinin sinesinden doğan, ilhamını Türk tarihinden alan Milliyetçi Hareket Partisi kaybederse bunlar sevinçten deliye dönecekler, timsah yürüyüşü yapacaklar. Yok öyle yağma. Milliyetçi Hareket Partisi kahraman Türk milletine emanettir. Hakkımızda hükmü yalnızca ve yegane büyük Türk milleti verecektir.\"



\'İNCE, İNCELDİĞİ YERDEN KOPACAK\'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin uygulanmasıyla Türkiye\'ye çok hizmetleri olacağını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

\"Sözümüz dinlenecek, hedeflerimiz yerine gelecektir. Gelecekte biz de varız, geleceğin mimarları arasında biz de olacağız. Bizim derdimiz kardeşliktir. Bizim meselemiz vatandır. Bizim meselemiz büyük Türkiye\'ye ulaşmak, tarihin tekerrürünü sağlamaktır. Bizim kaynağımız millet, kavgamız da zilletledir. 24 Haziran\'da Türk milleti güçlü Meclis için güçlü MHP\'ye destek verecektir. Denge ve denetleme görevimizi layıkıyla yapacağız. 24 Haziran\'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam olarak uygulamaya geçecektir. Cumhurbaşkanı adayımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dır. İnce, yarın inceldiği yerden kopacaktır. İP, zaten imamesinden kopmuş, dağılmıştır. HDP ise CHP\'nin kanatları altındadır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK\'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur. Afrin\'e operasyon yapılır, CHP karşı çıkar. Kandil\'e vurulur, cevap CHP\'den gelir. Pensilvanya\'ya ağızlarını açmazlar. FETÖ onlar için adeta yok gibidir. PKK ise gizli ortakları, sinsi aşıklarıdır. CHP\'nin adayı İnce kayış koparmıştır. 15 yaşından beri her gün cuma namazı kılarak, ona buna hakaretler ederek duvara toslamış, hepten çuvallamıştır. Yapılanı yıkmak, var olanı satmak, hayali pazarlamak bunların mesleği olmuştur. İnce mi cumhurbaşkanı olacak? Demirtaş mı ipi göğüsleyecek? FETÖ\'ye tekmil verenler mi başarıya ulaşacak? Celladına destek veren bir millet nerede görülmüştür?\"



\'HA PKK HA CHP, HA HDP HA CHP\'

CHP, HDP ve İYİ Parti arasında bir fark olmadığını belirten Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti: \"Ha PKK ha CHP, ha HDP ha CHP, ha İP ha CHP, aralarında bir fark yoktur. Bunlar aynı yolun yolcusu, aynı bağın dikenidir. 15 Temmuz\'un rövanşını almak için dümen başına geçenlere Türk milleti asla izin vermeyecektir. 251 şehidimizin hatırası çiğnenmeyecektir. Terörle mücadelede ebediyete uğurladığımız kahramanların emaneti zelil edilemeyecektir. Türk milleti yarın güçlü MHP\'ye omuz verecektir. MHP Türkiye\'dir, Türkiye bizimdir, biz Türkiye\'yiz. Beraberce, mutlu günlere doğru katedeceğimiz daha çok yüzyıllar vardır. Bizim verilecek toprağımız yoktur, teminat Milliyetçi Hareket Partisi\'dir. Terk edilecek ilimiz yoktur, teminat Milliyetçi Hareket Partisi\'dir. Vazgeçilecek insanımız yoktur, teminat yine Milliyetçi Hareket Partisi\'dir. Ülkenin her yeri hepimizindir. Herkes eşittir, Türkiye\'dir. Biz büyük Türk milletiyiz. Milliyetçi Hareket Partisi feyzini, büyük Türk milletinin köklü, şerefli, saygın tarihinden, engin kültüründen almaktadır. Türk milliyetçiliği ilelebet payidar kalacak, çağlar üstü, zaman ötesi heyecan, heves, bilinç ve eylem planıdır. Milli hassasiyetlere bağlılığımız konusunda, sabır ve tahammül sınırlarımızın zorlandığı şu günlerde, ümidimiz millettir, kudretimiz devlettir. İhaneti Meclis\'te, millet ve vatan sevdasını dışarıda bırakmaya heves edenler emin olunuz kabusla tanışacaklardır. Türkiye\'yi teslim almak isteyenler için en büyük engel Milliyetçi Hareket Partisi\'dir. Başarmaktan başka çaremiz yoktur. Yarın zafer bizimdir. Yarın zafer Cumhur İttifakı\'nındır.\"



\'YARIN TÜRKİYE KAZANACAK\'

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmadan yarın sonuçlanacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu: \"Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir şekilde TBMM\'de yerini alacaktır. Bizim için siyaset; şahsi menfaatler için başa konmuş bir talih kuşu değildir. Yıllardır yüreklerde saklanan kin ve intikam duygularının sergilendiği bir fırsat ortamı değildir. Bizim için siyaset; yalnızca millet ve devlet için verilecek ahlak ve fazilet mücadelesinin çatısıdır. Milleti ve devleti yüceltmek için üstlenilmiş kutsal bir görevdir. Cumhur İttifakı\'nın; geleceği kurmak, geleceğin kutlu ve kudretli Türkiye\'sini inşa etmek için lazım gelen fikri kapasitesi, birlik ve beraberlik kabiliyeti vardır, ortadadır. Hizmetse edeceğiz, hedefse ulaşacağız. Başaracağız, 24 Haziran\'da zilleti alt edeceğiz, zorbaları şaşkına çevireceğiz, zalimlerin hesaplarını teker teker bozacağız. Cumhur İttifakı sayesinde, daha huzurlu, daha onurlu, daha zengin, daha güçlü bir Türkiye önümüzdedir. Her türlü zorluk ve engele karşı uyanık duruyoruz. Ağır geçim sıkıntısı ve gündelik gailelerle, felaketin farkına varamamış kim varsa yanındayız, elimizi uzatıyoruz. Memleketimizin her köşesine kardeşlik mesajlarımızı gönderiyoruz. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'yle, Türkiye\'den yeni bir ışık doğacak, yalnız Türk milletini değil Avrasya\'yı, Ön Asya\'yı, Orta Asya\'yı, kısacası tüm dünyayı aydınlatacaktır. Dünyanın her yerinde, küresel ve vahşi bir dayatmanın mağduru olan milyonlarca Türk ve Müslüman kardeşimiz de başarımızla umutlanacaktır. Sorumluluğumuz büyüktür. Görevimiz ağırdır. Allah\'ın izniyle başarmaya duyduğumuz inanç da çok fazladır. Milletimizin onurlu geleceği Milliyetçi Hareket Partisi\'dir. İnanıyorum ki, yarın Türkiye kazanacak, milli ve yerli duruş takdir ve teveccüh görecektir.\"



Görüntü dökümü

-Bahçeli\'nin konuşması

-Detaylar

Gökhan CEYLAN-Özkan ARSLAN /ANKARA DHA