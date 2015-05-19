Bahçeli: İlk kez bir cumhurbaşkanı muhalefetle bu kadar kavga etmiştir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklenerek "İlk kez bir cumhurbaşkanı anayasayı delmiştir. İlk kez bir cumhurbaşkanı taraf tutmuştur. İlk kez bir cumhurbaşkanı muhalefetle bu kadar kavga etmiş, tahammülsüzlüğünü göstermiştir" dedi.

Bahçeli, iktidara da Kurtuluş Savaşı üzerinden yüklendi. Bahçeli, "Ne üzücüdür ki bu iktidarın 96 yıl önceki işgal ve istila kadrosundan hiçbir farkı kalmamıştır" dedi.

Bahçeli, Afyonkarahisar mitinginde vatandaşlara seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Batı hayranları tam karşımızdaydı. Fakat Türk milleti yine de geri çekilmedi. Bu azim bize bir bağımsızlık hediye etti. Ne yaparlarsa yapsınlar kimsenin gücü ve nefesi yetmeyecektir.

Çünkü Afyonkarahisar'da hala cesaret yaşamaktadır. Gerekirse 93 yıl öncesinde olduğu gibi Kocatepe'ye tekrar karargah kurarız. Namertlere kafa tutarız. Soluğu İzmir'de alır önümüze kattığımız ne kadar rezil varsa denize dökeriz.

‘Kefenle siyaset yaptıklarını söyleyenler bizi anlayamaz’

Dün yaptık, yine yaparız. Kendimize güveniyoruz. Türk milletine inanıyoruz. Kefenle siyaset yaptıklarını söyleyenler bizi anlayamaz. Zira onların fıtratında vatan sevgisi yoktur.

Bizimle yürüyecek misiniz? Teröre, bölünmeye karşı bizimle yürüyecek misiniz? İşte Afyonkarahisar budur.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.

‘Bu iktidarın 96 yıl önceki istila kadrosundan hiçbir farkı kalmamıştır’

Ne üzücüdür ki bu iktidarın 96 yıl önceki işgal ve istila kadrosundan hiçbir farkı kalmamıştır. Bu karanlık talonun mimarı AK Parti'dir. Hamdolsun kara bir dönem kapanmak üzeredir. Yaygın bir yoksulluğun, işsizliğin sona ereceği tarihe artık ulaşılmıştır.

AK Parti iktidarı ve beraberindeki şer ve menfaat çeteleri silinip gidecektir. Çalınan milli serveti haramzadelerden almak için yürüyoruz.

Sizlere güveniyorum, Afyonkarahisar'ı tam kadro ile Meclis'e görmek istiyorum.

Siyaset tarihimizde ne kadar garabet ve rezalet varsa ilk kez bunlarla yaşanmıştır. İlk kez bir cumhurbaşkanı anayasayı delmiştir.

Ne kadar rezalet ve garabet varsa bunlarla yaşanmıştır. İlk kez bir cumhurbaşkanı anayasayı delmiştir. İlk kez bir cumhurbaşkanı taraf tutmuştur. İlk kez bir cumhurbaşkanı muhalefetle bu kadar kavga etmiş, tahammülsüzlüğünü göstermiştir.

İlk kez bir cumhurbaşkanı haram yemişi kişisel husumet içinde olduklarını kırmızı kitaba tehdit olarak yazmıştır. Başbakan için de ilkler vardır ve saymakla bitmeyektir. İlk kez bir başbakan 'Serok' olmuştur. İlk defa küresel cinayet projelerinin eteğine tutunmuşlardır.

‘İnanıyorum ki AK Parti de ithaldir’

AK Parti terörle pazarlıkta ilk bebek katili ile diyalogda eşsizdir. AK Parti kötülükte Türkiye'ye markadır. Milletimizin onuruna yönelik hakaretleri gözardı edecek misiniz? Elbette hayır vatandaşlarım. Buğday ithaldir, saman ithaldir. İnanıyorum ki AK Parti de ithaldir.