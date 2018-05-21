Bahçeli iki gazeteciyi hedef aldı: Sanırsınız fitne geçit merasimi yapıyorlar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesinin ardından sosyal medyada gazeteci - Yazar Gürkan Hacır ile gazeteci Nevzat Çiçek'i hedef aldı. Bahçeli, "Diyorlar ki, “MHP’ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor.” Bu çevreler, Cumhur İttifakı’na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler. Hele bir Gürgan Hacır, hele bir Nevzat Çiçek ve türevleri var ki, sanırsınız fitne geçit merasimi yapıyor!" dedi.

Cumhur İttifakı'nın TBMM’de üstünlük sağlayacağını söyleyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde yüksek oy alacağını belirterek seçimin ikinci tura kalmayacağını ifade etti.

Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sadece insan olmak yetmez, insaf ve irade de gereklidir. Bunlar yetmez, iffet, izzet, ikdam, ikram, ihtiram ve ihtimam lazımdır. Değerleri aşınmış, ruhu tutsak düşmüş, vicdanı uşaklaşmış, kalbi kiralanmış, kavli kararmış kişilerin insan taklidi yapmaları elbette beyhudedir.

Sosyal medyadan iftira ve zehir saçan namussuzlar kadar televizyonekranlarından fitne ve tezvirat yayan namertler vardır ve aslında bir avuç kalmışlardır. Bunlar ki, Türk düşmanlarının ileri karakolu, Türkiye’yi yıkmaya çalışanların erzak ve mühimmat bekçileridir.

Cumhur İttifakı’na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı Ruhu’na suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye’nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir. Ancak nafile!

Cumhurbaşkanı Seçimi 2.tura kalırmış, Allah’ın izniyle bu iş Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek bir oyla seçilmesiyle ilk turda biter. Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybedermiş, bu iddia sahiplerinin ya ruh sağlıklarında, ya da zeka seviyelerinde ağır bir sorun vardır.

Cumhur İttifakı muazzam bir başarıyla TBMM’de üstünlüğü alacak, güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir. Çok değil, 33 gün sonra ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran alçaklar insan içine çıkacak yüz bulamayacaklardır.

Diyorlar ki, “MHP’ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor.” Bu çevreler, Cumhur İttifakı’na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler. Hele bir Gürgan Hacır, hele bir Nevzat Çiçek ve türevleri var ki, sanırsınız fitne geçit merasimi yapıyor!

Yusuf Has Hacib, MHP’ye karşı beşinci kol faaliyetiyle vazifeli Kandil ve Pensilvanya beslemelerine şu sözleriyle adeta şamarı indirmiş:“Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik,edepsizin özü kapanmaz bir gedik.Edepsiz kişidir insanın alçağı,doğru söz söylemez utanmaz dili.”