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Bahçeli: İbretlik ve kuşkulu bir suikast, katilin bağlantıları ortaya çıkarılmalı

"Bu terörist eylemin bir polis memuru tarafından yapılması..."

20 Aralık 2016 16:13

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı ile ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Rus Büyükelçi'yi sırtından vuran katilin eğer varsa bağlantıları, kim ya da kimler tarafından devşirilip kullanıldığı her yönüyle açığa çıkarılmalıdır" dedi. Bahçeli, "Bu terörist eylemin bir polis memuru tarafından yapılması meselenin bir diğer hazin, ibretlik ve üzerinde durulması gereken kuşkulu yanıdır" ifadesini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, yazılı açıklamayapan Bahçeli, şunları söyledi:

"Ülkemiz çok yüksek risk ve tehlikelerin çekim ve etki alanındadır. Terörizm ve destekçisi karanlık odaklar, Türkiye'nin iradesini sarsmak, imajını sakatlamak maksadıyla her menfur yola müracaat etmektedir. Terör saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken bu kez de devreye suikast girmiştir. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov dün akşam katıldığı bir sergi açılışı esnasında saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiştir.

Bu terörist eylemin bir polis memuru tarafından yapılması meselenin bir diğer hazin, ibretlik ve üzerinde durulması gereken kuşkulu yanıdır. Mezkur ve melun kanlı saldırının, Türkiye-Rusya ilişkilerini zedeleme ve gölgeleme ihtimalini doğurmakla kalmayıp Ortadoğu ekseninde sonuçları da olabilecektir. Ancak iki ülkeden gelen sağduyu mesajları, provokasyona gelinmeyeceğine dönük açıklamalar tereddüt ve kaygılı bekleyişlerin ağırlığını bir nebze hafifletmiştir. Görülmelidir ki, terör saldırıları, suikastlar, toplumsal kaynamalar, siyasi ve ekonomik bunalımlar Türkiye'nin elini zayıflatma, prestijini ve güvenirliğini bulandırma emellerine açıkça hizmet etmektedir. Ülkemiz kara, son derece talihsiz ve belirsiz günleri yaşamaktadır. Sistematik cinayetler, infial dalgasına yol açacak terörizm eylemleri ülkemizi köşeye sıkıştırmanın yanında bölgesel ve küresel planda mevzi kaybını da genişletebilecektir. Tüm bu düşmanca gelişmelere rağmen, Türkiye içine düşürüldüğü zor günleri aşacak, saldırıları göğüsleyip püskürtebilecek güçtedir.

Hayasız komplolar, hain tuzaklar, hasmane tutumlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecek, terör örgütleri ve arkalarındaki çevreler amaçlarına ulaşamayacaklardır.İnancım odur ki, Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler terörizme kurban edilmeyecek kadar köklü, kalıcı ve derindir. Bu nedenle iki ülke arasındaki diyalogların sağduyu, sabırlı ve karşılıklı çıkarlara saygı çerçevesinde idame ve idaresine riayet gösterilmelidir. Rus Büyükelçi'yi sırtından vuran katilin eğer varsa bağlantıları, kim ya da kimler tarafından devşirilip kullanıldığı her yönüyle açığa çıkarılmalıdır. Hiçbir sebep, hiçbir bahane ülkemize ve milletimize emanet yabancı bir elçinin katledilmesini haklı gösteremeyecektir. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisine yönelik terör saldırısından duyduğum üzüntüyü bildiriyor, bu alçak suikastı şiddetle kınıyor, Rus halkına ve devlet ricaline taziyelerimi sunuyorum."

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