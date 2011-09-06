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Bahçeli: Hükümetin İsrail kararı dış politikanın iflasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e uygulanan yaptırımlarla ilgili yaptığı açıklamada...

06 Eylül 2011 03:00

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e uygulanan yaptırımlarla ilgili yaptığı açıklamada ''Kararlar hükümetin dış politikasının iflasının ispatı. Yaptırım paketi ile geri dönülmez bir yola girildi'' dedi.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarının dönemsel, hayalci, duruma göre şekil alan, inandırıcılıktan uzak ve milli çıkarları gözetmeyen dış politikası ülkemizi sorunlarla tuzaklanmış kritik bir noktaya taşımıştır. Hükümet sahte bir İsrail düşmanlığı sergiliyor. Sert tutumla, füze savunma sisteminin zamanlaması dikkat çekici. İsrail'deki elçimiz süresiz geri çekilsin. Yaptırım paketi ile geri dönülmez bir yola girildi. Seyrüsefer serbestisi tehlikeli gelişmelere kapı aralar. Kararlar hükümetin dış politikasının iflasının ispatı. Başbakan Yahudi cesaret ödülünü iade etsin."


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