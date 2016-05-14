Bahçeli hükümete çağrısını yineledi: Zaman aleyhimize işliyor, fiili desteğimiz hukuki bir boyut alabilir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koalisyon teklifi olarak yorumlanan hükümete yönelik çağrısını yineleyerek, "Siyasi belirsizliklere kurban vereceğimiz bir durum yoktur. Bu konuda hükümete açık çağrı yaptım. 'Fiili destek gerekirse hukuki bir boyut alabilir' dedim. Türkiye için elimizi taşın altına koyarız dedim, yine söylüyorum. Zaman aleyhimize işliyor. Durmak, beklemek milli birliğimizi yok etmektedir" dedi.

"Türkiye’nin her alanda geriye gittiğini, istikrarsız bir yapıya büründüğünü" söyleyen Bahçeli, "devletin itibarının kaybedildiğini" vurguladı. "Hakkâri’den gelen 8 şehit haberinin herkesi gözyaşına boğduğunu" belirten Bahçeli, "Artık sözün bittiği noktadayız. Milli vicdan infial ve isyan halindedir. Türk milleti şerefsizlerden, mazbatalı bölücülerden, il ve ilçe merkezlerine nüfuz etmiş teröristlerin cezasının verilmesini beklemektedir" diye konuştu. Türkiye’de kanlı terör eylemlerinin doruk noktasına çıktığını belirten Bahçeli, şunları söyledi:

"MHP devletin yanındadır"

"Sabır bitmiştir. Türk milleti soğuk sularda boğulmak istenmektedir. Milletimizi felakete sürükleyen şehit haberleri dayanılmayacak durumdadır. Şehirlerimiz güvensizliğin, endişenin kaynağı haline gelmiştir. Artık bölücü terör örgütünden kurtulmak en temel milli vazifedir. Birliğimize, kardeşliğimize musallat olan bölücülere haddi mutlaka bildirilmelidir. Ne gerekiyorsa yapılmalıdır, her türlü tedbir alınmalıdır. MHP, devletin yanındadır. Kahraman Mehmetçiklerin ve polislerimizin arkasındadır. Teröristlerin tamam yok edilmeli, tek bir bölücü provokatör kalmamalıdır.TBMM’de milletvekili dokunulmazlığı esasını alan anayasa değişikliği mutlaka yapılmalıdır. Kimse kaçmamalıdır.

"Zaman aleyhimize işliyor"

Parti olarak atılacak her adımın destekleyeceğiz. Bin yıllık kardeşlik hukukunu korumak için ne yapmak gerekiyorsa hazırız. MHP, terörle mücadelede tarafsız olmayacaktır. Türkiye yanarken, millet, vatan zincirlenirken duyarsız kalamayız. Bu konuda hükümete açık çağrı yaptım. Verdiğimiz fiili destek gerekirse hukuku boyut alabilir dedim. Türkiye için elimizi taşın altına koyarız dedim. Yine söylüyorum zaman aleyhimize işliyor durmak yok beklemek yok milli birliğimiz riske atılmaktadır. İmanımız karşısında hiç bir güç duramamıştır. Bugünlerde inkarcıların saldırısına uğrayan aziz milletimiz vatan için göğsünü siper etmiştir. Millet olarak tarihin her devrinde hür ve bağımsız yaşadık, bundan sonra yaşayacağımızdan da endişe duymuyorum. Hiç bir çılgın, aklını kaçırmış kimse bizi yolumuzdan döndüremeyecektir.

Baş veren baş eğmeyen ecdadın evlatlarıyız. Türk milletine silah doğrultan elleri ihtiyaç duyulursa mutlaka kırarız."