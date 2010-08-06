Bahçeli: Herkes haddini, hududunu bilmeli

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'un Ladikli, Kavak ve İlkadım ilçelerini ziyaret etti.



MHP lideri, emekli koramiral Atilla Kıyat'ın, '93-97 yılları arasındaki faili meçhuller devlet politikasıydı' açıklamalarına sert tepki gösterdi.



İlkadım'da belediye binası önünde konuşan Bahçeli, ara rejimlerden ülkeye hiçbir fayda sağlanmadığını dolasıyla darbeyle bir yere varmanın mümkün olmadığını ifade ederek, ''Ara rejimleri tekrar deneyerek Türkiye'yi bir yere getirmek, taşımak mümkün değildir. Öyleyse darbeci zihniyeti demokratik kültür içinde eriterek ortadan kaldırmak lazımdır'' dedi.



Darbeyle, darbeci zihniyetle mücadele ediyorum derken, Silahlı Kuvvetleri'nin yıpratılmaya çalışıldığını iddia eden Bahçeli, ''...Türkiye'deki terörle açıkça mücadele eden bir tek kurumu, terörle mücadelede zafiyete uğratmak kime yarar? AKP'ye yaramaz, MHP'ye yaramaz, diğer siyasi partilere yaramaz. Yararsa Türkiye üzerinde emeli olan küresel güçlere yarar, yararsa PKK denen çapulculara yarar.



Şimdi eğer Türkiye'de demokrasiyi geliştirmek isterken, darbecileri zayıflatmak istiyorsanız herkes sizin yanınızda, kim varsa darbeci al kolundan tut at. Bir daha Silahlı Kuvvetlerde bulunmasın.



"TSK ZAAFİYETE UĞRATILMAYA ÇALIŞILIYOR"



Ancak, Türkiye üzerindeki senaryonu, bütün kurumları çatıştırarak yavaş yavaş kontrol altına almaya başladığın bir dönemde açıkça terörle mücadelede cephelerde görev üstlenmiş komutanlar dahil, yargı yoluyla onları 'darbeci' veya 'darbeci potansiyel taşıyan komutanlar' olarak zikredip YAŞ kararları içinde birtakım hesaplara girmen doğru olmamıştır. Burası çok önemlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri şu an darbeyle meşgul edilirken, öbür taraftan terörle mücadelede zafiyete uğratılmaya çalışıyor.



"TSK'YI KUŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Yargı süreci başlamış, 2 seneyi buldu. Başlatmışsan sonucunu al, bitir şu Ergenekon davasını, bitir şu Balyoz denen davayı. Gece gündüz ne yapıyorsunuz? Televizyonlarda Silahlı Kuvvetlere saldırdığınız kadar onlarla ilgili dosyayı inceleyip mahkemeye getirseydiniz zaten davanın yarısı biterdi. Ama şimdi kalkmışlar YAŞ kararları adı altında yargı yoluyla Silahlı Kuvvetleri akıllarınca kuşatmaya çalışıyorlar. Burası yanlış olmuştur'' şeklinde konuştu.



ATİLLA KIYAT'A TEPKİ



Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir tanesi çıkmış emekli Korgeneral, Türkiye'de 93-97 sırasında çok ciddi bir terörle mücadelenin olduğu yerde, o zaman kendisi de asker. Şimdi emekli olmuş hangi holdingin danışmanı, oturmuş terbiyesizce konuşuyor.

'Türkiye'de faili meçhuller, o iktidarlar döneminde arttı. Türkiye'de faili meçhullerin hesabı sorulamadı'' diyor. Şimdi biliyorsan gel sırada bekleyen yargıçlar, savcılar var. Götür ne biliyorsan onlara söyle, onlar halletsin. Televizyona çıkıp konuşarak yetiştiğin ocağa terbiyesizce karalama yapmanın kimseye faydası yoktur. Türkiye'nin böyle bir kritik döneminde herkes haddini ve hududunu bilmeli.''