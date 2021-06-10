Devlet Bahçeli hedef göstermişti; MHP’li Büyükataman: Ahmet Şık’a sahip çıkan kim varsa o söze ve layık olduğu tüm sıfatlara ortaktır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedef gösterdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile ilgili olarak "Aşağılık sözlerine rağmen bu şahsa sahip çıkan kim varsa, bu söze ortaktır, sözü söyleyenin layık olduğu tüm sıfatlara da layıktır" dedi.

TIKLAYIN - Bahçeli'den Ahmet Şık'a: Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil, mezarlık olurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef göstermişti. Konuşmasında Şık'a yönelik "hain", "alçak", "soysuz", "suçlu", "aşağılık" hakaretlerinde bulunan MHP lideri Bahçeli, "HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bunlara müsamaha gösteremeyiz, bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

Büyükataman, Bahçeli’nin Ahmet Şık’ı hedef göstermesinin ardından Şık için yayınlanan destek mesajlarına değinerek, "Neymiş efendim, Sayın Genel Başkanımızın devleti katil ilan edecek kadar alçalan Ahmet Şık isimli şahsa yönelik kullandığı ifadeler hedef göstermeymiş. 'Bu devlet katil olsaydı, bulunduğu yer TBMM değil mezarlık olurdu.' sözünden sonra ya Ahmet Şık’ın başına bir şey gelirseymiş…” dedi.

“Bu şahıs kendi kendini hedef göstererek hangi karanlık senaryoların piyonluğunu yapmaktadır?”

“Meydanın ortasına çıkıp da Türk devletine söven bir meczubu hedef göstermeye gerek var mıdır?” diyen Büyükataman, açıklamalarına şöyle devam etti: “Yahut bu şahıs kendi kendini hedef göstererek hangi karanlık senaryoların piyonluğunu yapmaktadır? Sorulması gereken soru budur, aranması gereken kirli ilişkiler tam da burada yoğunlaşmalıdır. Kendi devletine ısrarla katil diyen bir şahsın başına daha ne gelebilir? Allah; devletine ve milletine hainlik yapan birinin başına daha beter ne verebilir? İnsan için, candan mukaddes bilinen vatandan daha değerli ne olabilir ki? Vatan, millet, din, devlet gibi mukaddeslere düşmanlık besleyen Ahmet Şık ve benzeri isimler kıyameti yaşadıklarının farkında dahi değiller.

"Bu şahsa sahip çıkan kim varsa bu söze ortaktır, sözü söyleyenin layık olduğu tüm sıfatlara da layıktır"

Devlete katil demenin özgürlük olduğu yerde; devlete katil diyene 'alçak, soysuz, aşağılık, hain' demek, nefsi müdafaadır. Devleti yıkma geleneğinden gelenlere her şey mubahsa müsaade buyursunlar da devleti mukaddes değeri bilenlerin de söyleyeceği iki çift sözü olsun. Defaatle kullandığı aşağılık sözlerine rağmen bu şahsa sahip çıkan kim varsa bu söze ortaktır, sözü söyleyenin layık olduğu tüm sıfatlara da layıktır. Türk devleti ucuz değildir, ucuz insanların dilinin eğlencesi hiç değildir. Türk milletini bir arada tutan mukaddes Türk devletine saldıran her kim varsa hukuk önünde bunun hesabını vermeli, bedelini ödemelidir; ödeyecektir."