Bahçeli: HDP'de Demirtaş'tan başka adam mı yoktu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak seçmesine tepki gösterdi. “HDP'yi zora koyan, PKK ile olan mücadeleyi gölgeleyen bir davranış içerisinde Selahattin Demirtaş'tan başka HDP'de adam mı yoktu cumhurbaşkanı adayı olacak tarzda. O kadar tutuklular içerisinde bula bula onu mu buldular" diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tutukluların cumhurbaşkanı adayı olmaması yönünde bir düzenleme yapılabileceğiyle ilişkin açıklamasına da destek verdi.

Bayram namazı sonrasında Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, Demirtaş’la ilgili olarak şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı adayların belirlenmesi konusunda hem siyasi istikrarın, hem toplumun hoşgörüsünün istismar edildiği kanaatiyle bu değerlendirmeyi yapıyor. Ben de katılıyorum. HDP eğer Türkiye'de bir siyasi kurum olarak PKK'nın gölgesinden sıyrılmış bir mücadele yürütürken, bir aday çıkarma ihtiyacı hissediyorsa, ki; böyle bir aday çıkarma düşüncesine sahip olanlar Türkiye'yi zora koyan, HDP'yi zora koyan, PKK ile olan mücadeleyi gölgeleyen bir davranış içinde Selahattin Demirtaş'tan başka HDP'de adam mı yoktu yani, cumhurbaşkanı adayı olacak tarzda? O kadar tutuklular içerisinde bula bula onu mu buldular. Şu an halkın içinde aktif siyaset yapan HDP mensubu şahsiyetler var. İçlerinden bir tanesi kendi partilerini temsilen aday gösterilebilinirdi. Bu tutuklu, hükümlü olmazdı. 53 kişinin katline sebebiyet veren söylemlerde bulunmayan bir şahsiyet olabilirdi. Ama her şeyi yokuşa sürme ve bu arada da PKK-YPG ve buna benzer terör örgütlerine yandaşlık yapabilecek davranışları demokrasi adına kimse istismar etmesin.

"Demokrasinin ölçüsü Demirtaş'ın salıverilmesiyle eş değer değil"

Siyasi partilere, adaylara, televizyondaki yorumculara söylüyorum. Türkiye'de demokrasinin ölçüsü Demirtaş'ın salıverilerek seçim propagandası yapmasını eş değer tutacaklarsa, bu yanlış bir istikamet. Ülkü ve ülkü sevdası olan Kürşat Yılmaz ve Alaaatin Çakıcı tutuklu olan şahsiyetler. Eğer 100 bin imza ile bunları dışarıyarıya salıvermeyi düşünmüş olsak, Selahattin Demirtaş gibi yanlış bir tespit içine girmiş olsak, bu hareket iki değil, cezaevinde bulunan bütün ülküdaşlarımız için 100 bin imza toplayabilirdi. Böyle bir yol açılmaması lazım. Onun için o konuda dikkatlerini çektik. Siz Demlirtaş'ı aday olmak sebebiyle dışarıya salıverilmesini istiyorsanız, biz de bu memlekete hizmette bulunmuş bildiğimiz ve inandığımız bazı arkadaşlarımızın 100 bin imza toplar, Türkiye'nin gündeminde bunların da cezaevinden çıkıp cumhurbaşkanı adayı olması için bir adım atmış olabilirdik., Bu yakışık bir şey mi olurdu? Demokrasi adına bunlar uygun şeyler mi olurdu? O sebepten dolayı 9 gün içerisinde bunlara son verip Türkiye'de yeni bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başlangıcı olacak.

24 Haziran'a çok daha gelecek anlamı yükleyen bir kararı milletçe vermeliyiz. Bu da bize göre bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sağlıklı geçişin bir adımı olarak düşünmesi lazım. Biz MHP olarak adayımız Sayın Erdoğan'dır. 24 Haziran'da cumhur ittifakı olarak seçimlere katılıyoruz. Sayın Erdoğan MHP'liler oy verecektir. Kendi partileri olarak da cumhur ittifakında MHP'ye oy vereceklerdir. İlk turda Erdoğan'ın seçileceğine inanıyorum. Kim ne hesabı yaparsa yapsın. İnce'den her türlüsüne kadar kimin hesabı varsa varsın. Bir de halkın ve Allah'ın hesabı vardır. Onu da kimse unutmasın."

“35 kişiyle bayram öncesi afı çıkaracak kadar bir gücümüzün olduğuna inanıyor musun?”

Öte yandan Bahçeli, bir gazetecinin "Af konusunda bir adımınız olacak mı? Bayram öncesini işaret etmiştiniz" sorusuna da şu cevabı verdi:

"35 kişiyle bayram öncesi afı çıkaracak kadar bir gücümüzün olduğuna inanıyor musun sen? Ama seçim beyannamemizde af var.”