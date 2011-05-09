-BAHÇELİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - İş adamı İbrahim Faruk Bayındır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, dün yaptığı açıklamalarda kendisine hakaret ve iftira ettiği iddiasıyla avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İbrahim Faruk Bayındır'ın avukatı Onur Güntürkün, yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin dün bazı internet sitelerinde yer alan görüntülere ilişkin yaptığı konuşmada müvekkilini suçladığını belirterek, Bahçeli ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Bayındır'ın söz konusu görüntülerle hiçbir bağlantısı olmadığını savunan Güntürkün, müvekkilinin görüntülerin yer aldığı söz konusu internet sitesi yöneticileri ile çalışanlarını tanımadığını kaydetti. Bahçeli'nin bu konu hakkında yanlış yönlendirildiğini iddia eden Güntürkün, Bahçeli hakkında, müvekkiline ''hakaret ve iftira ettiği'' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Güntürkün, Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine de Bahçeli hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda partisinin İstanbul milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında, MHP'nin üzerinde oyunlar oynandığını, okyanus ötesinden kumandalı internet sitelerinin fitne ve nifak tohumları saçtığını iddia ederek, şunları söylemişti: ''İnternette her türlü zehri kusanlarla AKP arasındaki ilişki son derece manidardır. Buradan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sormak ve cevapları beklediğimizi ifade ediyorum. İbrahim Faruk Bayındır kim? Bu şahıs Küçükçekmece Belediyesinde AKP meclis üyeliği yapmış mıdır? Arkasından istifa ederek İstanbul 3. bölgeden milletvekili adaylığına müracaat etmiş midir? Bu kişinin partimizi zan ve töhmet altına alan yayınlara ev sahipliği yapan kirli internet siteleriyle ne tür bağlantısı vardır? Ülkücü gazete isimli fitne yuvasının değişik ülkeler üzerinden yaptığı alçak yayınları bu şahıs ve yüzleri karanlıkta kalan ortakları mı gerçekleştirmektedir? Sayın Başbakan, bunları açıkla. Şerefiniz ve siyasi namusunuz hala biraz varsa bunlara karşılık ver. Odalara kamera koydurup özel hayatları gözetleyen aşağılık röntgencileri sen de deşifre et ve bize yönelik oyunları tezgahlayanları ortaya çıkar. Aksi takdirde gök kubbeyi başına yıkmaya kararlıyım.''