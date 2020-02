Bahçeli: Güvenli bölge diye tampon bölgeye tamam diyeceksek, herkesi uyarıyorum ki...

Partisinin il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunan MGP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile Türkiye arasındaki Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Oluşturulacak güvenli bölge tamamen Türkiye'nin denetiminde olacaksa diyeceğim bir şey yoktur" diyen Bahçeli, "Ancak ABD'ye kanacaksak, güvenli bölge diye tampon bölgeye tamam diyeceksek, herkesi uyarıyorum ki bu güne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, hükümete şu soruları yöneltti:

"20 mil derinlikteki güvenli bölge ile kastedilen nedir? Terör örgütleri bulunacak mı? Uçuşa yasak bölge olacak mı? Rusya bu işin neresindedir?"

Bahçeli'nin konuşması esnasında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ABD'nin bölgeden askerlerini çekme kararı sonrası gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu da konuya ilgili, "ABD tarafı ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Güvenli bölge Suriye'nin kuzeyinde istikrar için önemli. Suriyeliler'in dönüşü için önemli" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dava adamı inanç ve iman adamıdır. DAava adamı dürüstlük abidesidir.

"Bizim meselemiz vatandır. Bizim meselemiz milli bekadır. O nedenle işimize bakalım. Dedikodu ile geçirecek vakit yoktur. bekleyecek, geride kalacak hak ve hal de yoktur. Sürekli hareket halinde olacak, bir adım önde olacağız. Çünkü sorumluluğumuz hakikaten ağırdır. Sorumlu olduğumuz bir mazimiz vardır. Türkiye'mizin çözmesi gereken sorunları vardır vr karşımızdadır. İhmale kapı aralamak ihanete kapı aralamaktır. Siyasetin doğru olması kadar doğru siyasetin yapılması tarihi önemdedir. Halkın yanında olmak doğru tutumdur. Hakikatin sözcüsü olmak doğrunun ta kendisidir. Çıkarlarımızın akıntısına hiç kapılmadık. Yarım asırdır dediğimizi yaptık. Yapacaklarımızın vaadini verdik. Akşam yanıp, sabaha dönmedik. Asla eğilmeyeceğiz, biliniz ki asla vazgeçmeyeceğiz.

"Artık Türkiye zincirlerinden kurtulmuştur. AKP ile birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında buluştuk. 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerin tarihi bir önemi bulunmaktadır. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler hazırlık yapıyorlar. Zalimler fırsat kolluyorlar. Zalimler zehirli hava kokluyorlar. 31 Aralık 2018'de Etimesgut'un düzenlediği bir açılışta konuşma yapmış partimizin 4 ayaklı stratejisini açıklamıştım. Bunlarda değişen bir şey yoktur. Milli beka için Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de varlığına kanaat getirdik.

"İki ana siyasi hedefi belirledik. Birincisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin 31 Mart'tan güçlenerek çıkması. Zillet ittifakının yeni hükümet sistemini boğma emelini bozguna uğratmak gayemizdir. İkinci hedefimiz milli bekamız üzerinde oynanan tehlikeli oyunların tahribatıdır. Yerel seçimlerde Türkiye'nin yeni bir tarih yazmasını arzuluyoruz.

"Zaaflarımızı gözleyen iç ve dış mihraklara, altından kalkamayacakları bir cevabın verilmesini istiyoruz.

"Uzlaşmamız az evvel dile getirdiğimiz 4 ayaklı stratejimizle varlık bulmuştur. Bugüne kadar iki etap halinde belediye başkanı adaylarımızı açıkladık. İlk seferde 248, ikinci seferde 464 olmak üzere 712 belediye başkanı adayımızı milletimizin huzuruna çıkardık. 220 adayı milletimize önümüzdeki günlerde takdim edeceğiz. İl başkanlarımızdan tam hassasiyet beklediğimizi dile getirmek isterim. İl genel meclis üyesi adaylarımızın hazırlığı titizlikle sağlanacaktır. 4 şubat 2019'a kadar partimize başvurular yapılacaktır. Siyasetimizi gölgeleyecek hiçbir ilişki içinde olmadık. El avuç açmadık, aman demedik. Sizlerden bekliyorum ki duruşumuzu, değerlendirmelerimizi her insanla paylaşınız.

"Bu milli görevi yerine getirmek için her eve ulaşarak, her vatan evladının sevgisini ve gönlünü kazanmak zorundasınız. Bizim yegane güç kaynağımız Türk milletinin şaşmaz sağduyusu ve temiz yüreğidir. Her kapıyı çalınız, her gönlü kucaklayınız.

"Sürekli suölama değersizliğe işaret eder. Bizim değersizlikle işmiz yoktur. 1 Nisna için sinsi sinsi kurgu yapanları.... Başaramazsak gök girsin kızıl çıksın. Teneke gürültüsü çıkaranları yeneceğiz.

"Hiç kimse davanın önünde, üstünde, davadan daha önemli değildir. Bencillik bizden uzaktır. İnsanımıza tepeden bakmak, dava arkadaşının düşkünlüğünü bekleyen utanmazlıktır. Müslüman Müslümanın ayıbını gece gibi örtendir. Ülkücü, ülkücünün arkasında dağ gibi durandır. Adam gibi adam olacağız. Zillete haddini bildireceğiz. Tutarlı, düz, sade, mütevazi, göründüğümüz gibi olacağız. Hırslarımıza yenilmeyeceğiz. Siyasetimizi yaparken milletimizin desteğini almak için uğraşacağız. Devamlı faaliyet içerisinde olacağız.

Trump'a tepki

"Değerli dava arkadaşlarım bir yandan yerel seçimlerle ilgili gündem sıcaklığını korurken diğer yandan bölgesel gelişmeler çetrefilli bir hal almaktadır. Trump'ın meşhur tehditleri, terör örgütlerini cinayet ihanetleri karşımızdadır. ABD, PKK, YPG'yi himaye etmek, onları Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendirmek için kara bir kampanyayı yürürlüğe koymaktadır. Kürt kardeşlerimize hakaret edilmektedir. Kürt kardeşlerimizin katillerle en küçük bir bağlantısı yoktur. Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık suçudur. Kürt kökenli kardeşlerimiz umarım ki Trump'ın rezil tuzağına düşmeyecektir

Güvenli bölge

"Oluşturulacak güvenli bölge tamamen Türkiye'nin denetiminde olacaksa diyeceğim bir şey yoktur. Bu günler çok öncelerden ön görülmüştür. Güvenli bölge stratejisi biz kurmuşsak, biz masaya taşımışsak mesele yoktur. Kuralı koyan, kozlarını kullanan bizsek hiçbir kaygıya mahal olmayacaktır. Şartlarını sınırlarını sürecini ve zamanını biz belirlemişsek yine sorun yoktur. Kuralı koyan, yaptırımını ispat eden, siyasetle bir adım önde ve üstte olacaksak sorun yoktur. Ancak ABD'ye kanacaksak, Güvenli bölge diye tampon bölgeye tamam diyeceksek Körfez Savaşı'nda yaşandığı gibi bir bölgeye izin vereceksek, herkesi uyarıyorum ki bu güne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir.

"Güvenli bölge ile kastedilen nedir?"

"Irak ve Suriye'den sonra sırayı Türkiye alabilecektir. Suriye'de siyasi geçiş sürecinin ne olacağı belirsizliğini korumaktadır. Bu katilin kendi geleceği için hangi dayatmalara razı olduğu meçhuldür. Terörizme aleni destek vermek düşmanlıktır. ABD'nin yaptığı budur. 20 mil derinlikteki güvenli bölge ile kastedilen nedir? Terör örgütleri bulunacak mı? Uçuşa yasak bölge olacak mı? Rusya bu işin neresindedir?

"Haklı davamızdan kesinlikle dönmemeliyiz"

"Terör bitmeden ne söylense ne yapılsa boştur. Biz devletimiz ve hükümetimizin yanındayız. Haklı davamızdan, beka mücadelemizden kesinlikle dönmemeliyiz."