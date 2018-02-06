Bahçeli: Gerekirse en ön safta bozkurt gibi Afrin'e giderim; bu millete taşıdığım canı seve seve feda etmeye hazırım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin operasyonuna ilişkin olarak, "Gerekirse en ön safta bozkurt gibi Afrin'e giderim; bu millete taşıdığım canı seve seve feda etmeye hazırım" dedi.

Bahçeli, Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından yayımladıkları "Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildiri nedeniyle 7 gün gözaltında tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla dün (5 Şubat) serbest bırakılan Türk Tabibleri Birliği üyelerine yönelik "Türk Tabibleri Birliği, Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı yüz karasıdır" dedi.

Bahçeli, "CHP, PYD'yi temize çıkarma, aklama arayışındadır. Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur. Ateş açan rezillere en ufak tepki göstermemişlerdir. Teröristler cezalandırılıyor, halk sağlığı sorununa işaret ediliyor. Bu ne kepazeliktir, nasıl bir satılmışlıktır" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Grup toplantımızı ilgi ile takip eden aziz vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milli varlığımıza kin ve nefret besleyenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamamışlardır. Milli hayatımızda anıtlaşmış bir yeri olan kitabeler Türklüğün bekasına çok kuvvetli ve zamanlar üstü bir vurgu yapmıştır.

Orhun Kitabeleri ile kökleşen milli beka şuuru asırlar boyunca taşınıp bugünlerine ulaşmıştır. Türk milletinin bekası siyaset üstü bir konudur. Bekamızın mahvı çöküş ve yok oluş demektir. Milli beka müdafaa edilmezse, tarihi haklarımız korunmazsa akıbeti ihanet lobisi tayin edecektir. Tehlike bu kadar yakın ve yakıcıdır. Artık terörizmle her seviyede hesaplaşma zamanı gelmiştir.

18. gününe girdiğimiz Zeytin Dalı Harekatı milli güvenliğimizi temin için planlanmıştır. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının gereğidir. Harama karşı helalin duruşudur. Zeytin Dalı Harekatı caniler ve cehalete karşı cesaretin duruşudur.

Zeytin Dalı Harekatı tarihi önemde, vazgeçilmez değerdedir. TSK ve ÖSO Afrin'e adım adım yaklaşmaktadır. Bugüne kadar pek çok yer kurtarılmıştır. 40'a yakın nokta teröristlerden temizlenmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 950'yi geçmiştir. Bu süreçte kahraman Mehmetçik, masum, sivil halkın zarar görmemesi için büyük dikkat ve hassasiyet göstermektedir. Mazlumların kanını dökmek PYD/PKK'nın geçim kapısıdır.

"Terörün kökünü kazıyacaksak gün bugündür"

Davamız haklıdır. Son silahlı hain ele geçirilinceye kadar bu mücadele durmayacaktır. Afrin çevreden merkeze doğru iyi planlanmış bir harekatla çembere alınmıştır. Teröristler tarafından inşa edilen beton koruganlar, hendekler, tüneller hiç kimsenin gözünden kaçmamıştır. Bebek katilinin resmedildiği paçavraların oraya buraya asılması da dikkat çekici bir uınsurdur. Terör örgütü Cizre'de, Sur'da olduğu gibi çukur kazarak, barikat dikerek kanlı saldırılar için hazırlık yapmıştır. Köstebek gibi yer altına inen hainler, askeri harekatımıza yönelik çok önceden adeta tedbir almışlardır. Görünen gerçek budur. Hainlerin saklanması nafiledir. Kahraman Mehmetlerimiz teröristleri iman gücü ile ezeceklerdir. Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür.

Asırlarca korunup kollanana milli bekamızı sabote etmeye kalkışan kim ya da kimler olursa olsun bedelini ödeyeceklerdir. Kahramanlar vatan için toprağa düşmektedir. Her birinin ayri bir hikayesi, ayrı bir yeri vardır. Onlar ki, destanı öksüz, sükutu derin meşhul asker değildir. Yattıkları kutsal toprak bellidir. Şimdiye kadar 18 evladımız şehit olmuş, 62 evladımız yaralanmıştır.

"TTB Türk düşmanıdır"

CHP, PYD'yi temize çıkarma, aklama arayışındadır. Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur. Ateş açan rezillere en ufak tepki göstermemişlerdir. Teröristler cezalandırılıyor, halk sağlığı sorununa işaret ediliyor. Bu ne kepazeliktir, nasıl bir satılmışlıktır. TTB Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı, hekimliğin yüz karasıdır. Derhal çok acil şekilde, hakkında yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır.

Fransa'ya işgal tepkisi

Afrin'de Ankara'nın namusu müdafaa edilmektedir. Karşımızda sadece teröristlerin zehirli kuyrukları yoktur. Emperyalistler yüz yıl önce olduğu gibi kafasını bize çevirmiştir. Türk milleti ile işgal kelimesi hiçbir zaman örtüşmemiştir. Fransa bize neyi anlatmaktadır. Fransa işgal konusunda fail arıyorsa kendi geçmişini yoklaması yetecek ve fazla bile gelecektir. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır.