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Bahçeli: Genelkurmay Başkanı'nı tanık olarak çağırmak düşüncesizce bir karar

"Halihazırda değerli bir komutan vardır ve fiilen de olsa ikincisine gerek yoktur"

13 Şubat 2018 14:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Çatı Davası'na tanık olarak çağrılmasına tepki göstererek, "Ülkemizin bugünkü ateşle çevrili ortamında, Genelkurmay Başkanı'nı, Genelkurmay Çatı Davasının görüldüğü mahkemeye tanık olarak çağırmak, düşüncesizce alınmış bir karardır" dedi.

Bahçeli, konuya ilişkin partisinin grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Halihazırda değerli bir komutan vardır ve fiilen de olsa ikincisine gerek yoktur. Genelkurmay Başkanı'nın çatı davasının görüldüğü mahkemeye tanık olarak çağırmak düşüncesizce bir karardır. Türkiye son yılların en meşru operasyonunu gerçekleştirmektedir. Bu bölgeden topraklarımıza teröristler sızmaktadır. Aynı bölgeden Kilis ve Hatay'a teröristlerin attığı roketlerle çok sayıda vatandaşımız yaralanmakta, hayatlarını kaybetmektedir. 

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