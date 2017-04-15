Bahçeli: 'Evet' diyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün akşam 'eyalet sistemi' tartışmalarına ilişkin sözlerinin ardından yapılan yorumlara yanıt verdi.

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ortak yayınında konuşan Bahçeli, sözlerinin 'Bahçeli MHP seçmenine 'hayır' çağrısı yaptı' şeklinde algılanmasının doğru olmadığını söyledi.

Bahçeli "Kesin olarak söylüyorum 'evet' çifte su verilmiş çelik gibidir, Pazar günü kendini gösterecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eyelet sisteminin gündemde olmadığına ilişkin sözlerini yeterli bulup bulmadığının sorulması üzerine, "Fazlasıyla yeterli" ifadesini kullandı.

Erdoğan bugün Konya mitinginde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu şahsım olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır" dedi.

Devlet Bahçeli dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin bir yazısında, yeni anayasanın kabul edilmesi halinde eyelet sistemine geçileceğini söylediği iddiaları üzerine konuşmuştu. Star-NTV ortak yayınına katılan Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi eyalet sistemini getireceğiz diye bir danışman, cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor, Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise, o zaman 2 gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin (referendum) kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım."

Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' çıkışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise katıldığı başka bir programda yanıt vermişti.

Erdoğan, eyalet sistemi iddialarına ilişkin olarak, "Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok. 1923'te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. Değişiklik yapılan konu, yeni yönetim sisteminin gelmesidir" demişti.

CNN TÜRK sitesinin haberine göre, Şükrü Karatepe "sözlerinin ahlaksızca bir şekilde çarptırıldığını" söylemiş ve üniter devletten yana olduğunu kaydetmişti.