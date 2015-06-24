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Bahçeli: Erdoğan’la Dışişleri Konutu’nda bir görüşme olmuş; o ismi arıyorum, bulunca…

MHP'nin Başkanlık Divanı’nda Bahçeli'den koalisyon çıkışı...

24 Haziran 2015 12:15

CHP Antalya Deniz Baykal gibi MHP’li bir milletvekilinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bilgisi dışında görüştüğünü söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Erdoğan’la Dışişleri Konutu’nda bir görüşme olmuş. O ismi şimdilik belirlemeyedim ama arıyorum. Görüşme ortamındaki diğer kişilere ulaşmaya çalışıyorum. Eğer doğru ise bulunca gereğini yaparım" dedi.

MHP’nin önceki akşam gerçekleştirilen Başkanlık Divanı’nda, Bahçeli ilginç bir çıkış yaptı. Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre Bahçeli, koalisyon konusunda parti kurmaylarının diğer partilerle görüşme yaptığına ilişkin haberlere değinerek, kendisinin bu konuda herhangi bir talimatı ve bilgisi olmadığını, görüşme yapan varsa da bu kişilerden haberi olmadığını söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Baykal’ın görüştüğü gibi MHP’den de birinin görüştüğünü, bu konuda bilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Bahçeli, “Erdoğan’la Dışişleri Konutu’nda bir görüşme olmuş. O ismi şimdilik belirlemeyedim ama arıyorum. Görüşme ortamındaki diğer kişilere ulaşmaya çalışıyorum. Eğer doğru ise bulunca gereğini yaparım” dedi.

Divan üyeleri o kişinin kim olduğu konusunda birbirlerine sorular yöneltirken, iktidara yakın medya organlarında dile getirilen isimlerin gerçeği  yansıtmadığı öğrenildi.

 

‘Erdoğan'ın adayını seçtirmemek lazım’

 

Öte yandan Bahçeli, Meclis Başkanlığı seçiminde, Ak Parti’nin adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirleyeceğini belirterek, “Bu nedenle Meclis Başkanı, Erdoğan’ın kontrolünde olmamalı. Bu seçime Erdoğan’ın istediği kişi seçildi ya da seçilemedi olarak bakmak lazım. Bu seçim, Cumhurbaşkanı’nın seçilmesini istediği isimle, seçilmesini istemediği isim arasında geçecek. Onun çıkaracağı adayı seçtirmemek önemli” dedi.

Bahçeli, bu ifadesiyle muhalefet partilerinin son turda tek bir adaya yüklenebileceği mesajını verdi.

 

‘Ayartmaya çalışabilirler’

 

Bahçeli, hükümet kurma çalışmalarına da değinerek Ak Parti’nin tek başına iktidar için 18 milletvekiline ihtiyaç duyduğunu ve bu yönde temaslar yapıldığı söylentilerinin ortaya çıktığını hatırlattı.

 

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