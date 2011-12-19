Bahçeli: Erdoğan'ın 7 yıl değerlendirmesi hukuku ihlal

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olduğunu belirterek, "Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görev süresini yedi yıl olarak değerlendirmesi, her şeyden önce hukuku ihlal anlamına geleceği gibi, bizatihi değişiklik yaptıkları anayasa maddesine de aykırılık teşkil edecektir" dedi.



‘Papatya falı açıyorlar’







Bahçeli cumhurbaşkanlığı görev süresiyle ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Süre tartışmasının ülkede yeni cepheleşme yarattığını belirten Bahçeli, MHP'nin kutuplaşma eğiliminden son derece rahatsızlık duyduğunu bildirdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esaslara ilişkin kanunun bugüne kadar çıkarılmamasını eleştirirken, "Süreyle ilgili saplantısı bulunmayan, hukukun çizgisinden ayrılmayan ve önyargılarına teslim olmayan herkes Cumhurbaşkanlığı süresinin beş yılla sınırlı olduğunu ve bu göreve ikinci bir beş yıl için de seçilme imk'nı bulunduğunu teyit ve kabul edeceklerdir" dedi. Milletin Cumhurbaşkanlığı süresini "5+5" yıl olarak tayin ettiğini ve buna da 21 Ekim 2007 tarihli Referandumda onay verdiğini belirten Bahçeli şöyle devam etti:



"Bu kadar berrak bir manzara ortada dururken; Cumhurbaşkanlığı görev süresinin sulandırılmasın, seçimin hangi yılda yapılacağına dönük papatya falları açılmasının doğru olmayacağı gibi ahlaki ve hukuki bir tarafı da bulunmayacaktır. Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görev süresini yedi yıl olarak değerlendirmesi, her şeyden önce hukuku ihlal anlamına geleceği gibi, bizatihi değişiktik yaptıkları anayasa maddesine de aykırılık teşkil edecektir."



Bahçeli'nin açıklamasında şu noktaları vurguladı:



"Cumhurbaşkanlığı statüsü; gücünü ve kaynağını doğrudan Anayasadan almakta ve bu itibarla görev ve yetkileriyle birlikte, süresi de Anayasaya dayanmaktadır.



Kaldı ki hukuk kurallarının zaman bakımından uygulanmasındaki bariz kural; yürürlülüğe giren bir kanun ya da anayasa hükmünün derhal uygulanmasını içermesidir. Şüphesiz kamu hukuku dahilinde yapılan bir değişiklik, muhataplarını da anında etkileyecek ve yeni bir durum ortaya çıkaracaktır.



Cumhurbaşkanlığının görev, yetki ve süresi kazanılmış haklar çerçevesinde ele alınamayacağı gibi, bu görevi icra eden kişinin temel hakkı da sayılamayacaktır. Kamu görevi ifa eden Cumhurbaşkanı'nın yetki ve süresinde yapılan değişiklikler de hemen uygulanmalı, muhtemel boşluk ya da kuşkulara meydan bırakılmamalıdır."



‘Erdoğan’ın saklı ajandası var’

Süreyi netleştirmek için TBMM'nin hemen harekete geçmesini ve YSK'dan görüş alarak yürürlükteki Anayasa çerçevesinde, halen görevde bulunan Onbirinci Cumhurbaşkanı'nı da bağlayacak şekilde bir düzenleme yapılmasını isteyen Bahçeli, "Milletvekilleriinn görev süresi beş yıldan dört yıla çekilmesi gecikmeksizin nasıl uygulandıysa ve 12 Eylül Referandumunda Cumhurbaşkanlığına verilen yeni görevler anında nasıl yerine getirildiyse, süre konusunda da tutarlılık ve hukukilik bakımından aynısı tatbik edilmelidir" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın bu gerçeklerin aksine, Cumhurbaşkanlığı görev süresini yedi yıl olarak ilan eden tutumunun sorunlu olduğu kadar başka hesapları içerisinden barındıran saklı bir ajandasının varlığına işaret ettiğini öne süren Bahçeli, "Başkanlık sistemine yönelik gizli gündemi bulunan bu zihniyetin, fırsat bulursa Cumhurbaşkanlığı makamını anayasa değişiklikleriyle dönüştüreceği anlaşılmaktadır" dedi. Bahçeli şu iddialarda bulundu:

"Başbakan Erdoğan'ın yedi yıl dayatmacının gericinde, başkanlık hevesini ve hedefini gerçekleştirme arayışı ve istediği fazlasıyla belirleyicidir. Madem Başbakan bu konuda ısrarlıdır; o halde kendisine konuyla ilgili tavsiyemiz şu olacaktır:

Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı görev süresini "5+5' olarak kabul etmesi gerekmektedir. Arkasından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, gelecek yıl süresi dolar dolmaz gücü yetiyorsa tekrar seçtirmesi ve toplam Cumhurbaşkanlığı süresinin yedi yıla ulaşması halinde istifa ettirerek yerine geçmesidir. Zira Başbakan Erdoğan'ın böylesi devir teslim törenleriyle ilgili deneyimi bir hayli fazla olup mizacı da buna yatkındır."

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı görev süresinin siyasi krize dönüşmemesi için Başbaan Erdoğan ve Hükümetin elini çabuk tutması ve hukuku beklentileri ve niyetleri paralelinde tahrip etmemesi gerektiğini belirtirken "İnanıyorum ki, Cumhurbaşkanlığını bireysel kaygı ve ikbal beklentilerinin bir ara durağı olarak gören Başbakan ve arkadaşlarına aziz milletimiz aradıkları imk'nı asla vermeyecektir. Türk milleti geleceğine ipotek koyan, siyaseti esaret altına alan AKP zihniyetinden eninde sonunda kurtularak demokrasinin önüne koyulan taşlan mutlaka temizleyecektir" dedi.