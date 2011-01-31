Bahçeli, Erdoğan'ı tahrik siyaseti ile suçladı

T24 - Antalya’nın Kepez ilçesinde yurttaşlara seslenen Bahçeli, Başbakan Erdoğan’ı mezhep tahriki yapmakla suçlayarak “Bu tahrik siyasetinden vazgeç” diye seslendi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı mezhep tahriki yapmakla suçlayarak, “Sivas olaylarını yeniden incelet bakalım özellikle Sivas’tan kim çıkacak. İnceletirsen AKP bu millet nezdinde utanır. Mahcup olursun. Bu tahrik siyasetinden vazgeç” dedi. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Kepez ilçesinde MHP İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Başbakan muhalefeti tahrik siyaseti yapmakla suçladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine Bahçeli, “Başbakan, 12 Eylül öncesi yaşanmış olayları kaşıyarak toplumu yine germe politikası yapıyor. Kahramanmaraş olaylarını tekrar gündeme getirip inceleyebilir. Bunlarla ilgili yeniden bir sorgulama gündeme getirebilir. Bizim Başbakanımız yalan söylemez, iftira etmez, halkı kandırmaz, yolsuzluk yapmaz, rüşvet yemez, tahrik siyaseti gütmez, bizim Başbakanımız sanki bir melek. Herhalde bizim milletimiz melek gibi Başbakan’a haziran ayında bir kez daha sahip çıkarak kendisini tekrar halkın arasına gönderecektir” yanıtını verdi.





‘Çelişki içinde’



Başbakan’ın “Mecliste iki parti görmek istiyoruz” sözlerine de yanıt veren Bahçeli, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında kurulmak istenen iki partili sisteme göndermede bulunarak “Başbakan, bu söylemlerle çelişki içerisinde olduğunu gösteriyor” dedi.



Döşemealtı’nda düzenlenen mitingde yurttaşlara seslenen Bahçeli, Türkiye’nin etnik ve mezhep temelli bölünmek istendiğini, özellikle Erdoğan’ın tahrik siyaseti izlediğini savundu.





‘Ne istiyorsun?’



Bahçeli, şunları söyledi: “Tekrar Maraş olayları olsun mu istiyorsun? Sivas olayları tekrar olsun mu istiyorsun? Kardeşçe yaşamak seni niye rahatsız ediyor? Garipten gurebadan filan mezhepten ne istiyorsun sen? Geçmişte ne varsa, Balyoz’uydu, şuyuydu buyuydu ortaya çıkarıyorsun. Kahramanmaraş olaylarını yeniden incelet bakalım altından kim çıkacak. Sivas olaylarını yeniden incelet bakalım özellikle Sivas’tan kim çıkacak. Bunları inceletirsen Sen mahcup olursun. Bu tahrik siyasetinden vazgeç.”





