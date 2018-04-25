Bahçeli, Erdoğan'dan 'esinlendi': Bunlar freni patlamış yük kamyonu gibi yokuş aşağı gitmekte

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu. "Erdoğan’ın 2007 yılı Nisan ayında ‘kardeşim’ açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir. Kardeşlik ne ara karanlığa gömüldü? Gül böylesi bir zaafa düşmeyi nasıl göze aldı?" diyen Bahçeli, muhalefete yönelik tepkisinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında kendisine gösterdiği tepkiden "esinlendi". Bahçeli, "Bunlar freni patlamış yük kamyonu gibi yokuş aşağı gitmektedir” ifadesini kullandı.

Dönemin başbakanı Erdoğan, “Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı savrularak gidiyor” sözleriyle hedefine aldığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için şunları söylemişti:

"Bizi Bozhöyük’te banka kurtarmak için gizli toplantı yapmakla itham eden Bahçeli, bunu ispat edemezsen namertsin. O ziyaretine gittiğim şahsın (Toprak Holding) şu anda fabrikası var mı? Yoksa bu fabrikayı TMSF sattı mı? Yatırımları yerinde görelim diye gittiğimizde oraya da uğradık. Ancak şu an o şahsın tüm malları TMSF tarafından tasfiye edilmiştir. Bir gecede Merkez Bankası’nın nasıl soyulduğunun, iktidarları döneminde batırdıkları bankaların, batık bankalar yoluyla Hazine’ye yükledikleri 231 milyar liranın belgeleri var elimizde göstereceğiz."