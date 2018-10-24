"Bahçeli, Erdoğan'a 'Yanınızdaki 6 isim işbirliğinin bozulması için özel çaba sarf ediyor' dedi"

AKP ile MHP arasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Adına ‘Cumhur İttifakı’ diyebiliriz” sözleriyle 20 Şubat günü kurulan ve 4 Mayıs’ta resmiyete kavuşan ittifak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin parti olarak Mart 2019’da gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlere dair bir ‘beklentileri, arayışları ve niyetleri’ kalmadığını söylemesiyle 'şimdilik' yerelde sona erdi. Kulislerde sona eren ittifak için iddialar da ortaya atılmaya başladı. Buna göre Bahçeli, Erdoğan ile yaptığı son görüşmede, "Yanınızdaki 6 isim işbirliğinin bozulması için özel çaba sarf ediyor" dedi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın aktardığına göre, iplerin gerildiği Cumhur İttifakı için MHP’li üst düzey yönetici, “Memleket meselelerinde, Türkiye’nin beka sorununda MHP her zamanki politikalarını devam ettirir” dedi.

Fırat bugünkü (24 Ekim 2018) "Herkes kendi yoluna mı?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları aktardı:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne gidilmesi sürecinde ve bugüne kadar yaptıkları karşılığında hiçbir şey almadıklarını meydanlarda anlatacaklarını da belirten kaynağım, tartışma yaratacak bir iddiayı da gündeme taşıdı.

İddiaya göre Bahçeli son görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Yanınızdaki altı isim işbirliğinin bozulması için özel çaba sarf ediyor” dedi ve bu altı ismi tek tek saydı. MHP’li kaynağım, benimle de paylaştığı altı üst düzey ismin iki partinin işbirliğini bozmak için çaba sarf ettiğine inanıyor. Bu isimleri önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayıp açıklamayacaklarını göreceğiz.

Asıl merak edilen ise karşılıklı eleştiriler, görüş ayrılıkları, sert açıklamaların ardından iki liderin devam edecek mesajı verdiği Cumhur İttifakı’nın parlamentoda nasıl çalışacağı... MHP’li üst düzey yönetici, “Memleket meselelerinde, Türkiye’nin beka sorununda MHP her zamanki politikalarını devam ettirir” dedi.