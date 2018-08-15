Bahçeli: Dolar çökerse ABD'nin çöküşü de gündeme gelecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve Türkiye arasında yaşanan gerilimi değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısına katıldıklarını söyleyen Bahçeli, "ABD için deniz bitmiştir. Dolar çökerse ABD’nin çöküşü de gündeme gelecektir" ifadesini kullandı.Washington ile krize neden olan ABD'li rahip Andrew Brunson hakkında da fikirlerini açıklayan Bahçeli, Washington'a takas teklif etti. MHP lideri, "Eğer Pensilvanya’daki hain ülkemize iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelecektir" ifadesini kullandı.

Türk Lirası'ndaki tarihteki en düşük seviyesini görürken MHP, kasalarında bulunan dövizleri bozdurduklarını açıklamıştı. Bahçeli, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında ne kadar döviz bozdurulduğu konusunda sorulan bir soruya yanıt vermezken "Ne kadar paramızın olduğunu merak edenler bankadan sorabilirler" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Müttefikliğe bağlı kalındığı sürece karşılıklı ilişkiler iradeye dayalı olacaktır. Hiçbir ittifak ilişkisi tek yanlı işlemeyecektir. Türkiye-ABD arasında kurulan ortalığın mazisi eskiye dayanmaktadır. Türkiye her zaman sabırlı, sağduyulu davranmıştır. Türkiye, politikalarını belirlerken müttefikliğe gölge düşürmemeye önem göstermiştir.

Trump'a: Dayatmacı, dağınık, kontrolsüz...

Trump, hiçbir değer ve ölçüyü tanımamaktadır. Dayatmacı, dağınık, kontrolsüzdür. İnsanlığın huzurunu tehdit etmektedir.

"Dövizdeki yükselişin izahı yok"

Döviz fiyatlarındaki yükselişin izahı yoktur, aransa da bulunamayacaktır. Türkiye ekonomisinin zaafları varsa da dövizdeki tırmaşın bahanesi değildir.

Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri, tam bir karmaşa ve kaosa dönüştü. Bu durum kabul edilemez bir ilkellik.

"Bu papaz niye bu kadar mühim?"

ABD yönetimi büyük bir yanlış ve yozlaşmanın ortasındadır. Hata üstüne hata yapmaktadır. Trump, bir papazın peşine düşmüştür. Papaz ki şaibelidir. FETÖ ve PKK ile bağlantıları ortaya çıkmış ve suçludur. ABD yönetimis papaz uğruna Türkiye ile köprüleri atacak bir duruma gelmiştir. Bu papaz niye bu kadar mühimdir? Nedir gizlenen? Hangi kirli ilişkilerdir üzeri bastırılan?

"Fitneye lüzum yok"

Tehditvari sözlere gerek yoktur. Fitneye de hiç lüzum yoktur. Eğer Pensilvanya’daki hain ülkemize iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelecektir. İki ülke de istediğini almış olacaktır. Mesele sadece papaz ise böylece konu kapanmış olacaktır.

"Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir"

Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi sindireceğini, pes ettireceğini sanan evanjelist komplo bozguna uğrayacaktır. 81 milyon Türk vatandaşı korkusuzca durmaktadır. Trump'ın Türkiye aleyhine servis ettiği Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir.

"Trump, ahlaken sorgulanmalı"

Abuk subuk mesajlarla insanlığı tehlikeye atmaktadır. Trump'ı ABD halkı ahlaken sorgulamadır. Bu gidişle okyanusun karşı kampındaki düşman kampı olarak sivrilecektir. ABD'nin Türkiye hazımsızlığı ileri boyuttadır. İstiyorlar ki ağızlarına bakalım, karşılarında el pençe divan duralım. ABD, Türk milletini ya tanımıyor, ya tanımak istemiyor.

Tren ve posta soygunculuğundan ekonomi soygunculuğuna terfi eden ABD, başarılı olamayacaktır.

“ABD, kendi ayağına kurşun sıktı"

Türkiye bir hukuk devletidir ve hukukun önünde herkes eşittir. Bu işin papazı mapazı yoktur. Trump ve çevresinin hevesleri beyhudedir. ABD yönetimi kalite ve karakterinin gereğini yapmaktadır. Trump ve sinsi yardımcısı Pence aşırı telaşlıdır. Türkiye’ye yaptırım uygulayacaklarını patavatsızca dile getirmişlerdir. Yanlarına aldıkları ekonomik tetikçi alçaklarla Türkiye’nin hisarlarında gedik açmak için kollarını sıvamışlardır. ABD yönetimi stratejik ortaklığa ihanet etmiş, kendi ayağına kurşun sıkmıştır.

ABD menşeli teknoloji ürünlerine ve bazı mallara yönelik boykot kararları desteklediğimizi ilan ediyorum.

“Bu duruş bozulmayacak"

Değil Trump, değil döviz, değil finans lobisi, dünya üzerimize gelse milli ve manevi haklarımızdan bir adım geri atan onlar gibi namerttir. Türkiye’nin varlığı milyonlarca din kardeşimizin umududur. Allah’ın izniyle bu duruş bozulmayacak, bu umut heba olmayacaktır. Türkiye’nin davası bağımsızlık, bekasını ölüm pahasına muhafazadır.

Biz savaş meydanlarında döviz çıkar mı derdine kapılmadık. Vatan dedik, millet dedik, can verdik, kan akıttık. Türk milletini arayan döviz endekslerinde, borsa seanslarında değil Türk asırlarının kahramanlık hatıralarıyla yükselmiş hilal ve yıldızın terkibinde bulacaktır.

"ABD'den çöküşü gündeme gelecektir..."

Dünya ABD'den ibaret değildir. ABD için deniz bitmiştir. Dolar çökerse ABD’nin çöküşü de gündeme gelecektir.

(İyi Partili Hayati Arkaz’ın MHP’ye geçmesi) 15 gelip 15 gidenden haberleri yokmuş gibi davranıyorlar. Biraz ayıp ediyorlar.

(MHP'nin döviz mevduatlarını TL'ye çevirmesi) MHP, Hazine yardımının dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa el açmaz. Hazine'den ne almışsak, partimizi onunla yönetmeye çalışırız. Bu arada bazı değerlendirmeler yapılırken dövize bağlanmış olan mevduatlarımız bulunmaktadır. Bankadan merak edenler ne kadar paramızın olduğunu sorabilirler.