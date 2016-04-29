Bahçeli: Dokunulmazlık görüşmelerini Kandil talimatıyla kilitleyen terör kuryeleri hak ettiğini bulmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te çıkan kavgalar nedeniyle dokunulmazlık görüşmelerinin ertelenmesiyle ilgili olarak, "Milletvekili dokunulmazlığının kalkması kaçınılmazdır. Bu tarihi görevden hiç kimse kaçmamalıdır. Artık Türkiye arınmalı, rahatlamalıdır" dedi. "Genel Kurul ve komisyon çalışmalarını sabote eden, Kandil talimatıyla kilitleyen terör kuryeleri hakettiğini bulmalıdır. Başka seçenek yoktur" diyen Bahçeli, "Hiç şüpheniz olmasın, kim ne söylerse söylesin, bugünleri aşacağız, zorlukları birer birer kurumuş yapraklar gibi ufalayacağız." ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"PKK piyonlarının artan provokasyonlarını göreceksiniz. Dün geceki sahneler, bugünkü manzaralar kaygı vericidir. Gazi Meclisin kürsüsünde teröristleri öven, polis ve askerlerimizi katliamcı olarak suçlayan alçaklara sabır ve tahammül kalmamıştır. Milletvekili dokunulmazlığının kalkması kaçınılmazdır. Bu tarihi görevden hiç kimse kaçmamalıdır. Artık Türkiye arınmalı, rahatlamalıdır."

"Genel Kurul ve komisyon çalışmalarını sabote eden, Kandil talimatıyla kilitleyen terör kuryeleri hakettiğini bulmalıdır. Başka seçenek yoktur" diyen Bahçeli, "Hiç şüpheniz olmasın, kim ne söylerse söylesin, bugünleri aşacağız, zorlukları birer birer kurumuş yapraklar gibi ufalayacağız."