Bahçeli: Diyanet İşleri Başkanı’na dini lider demek İslam’ın ruhu ile tamamen zıttır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Trabzon'da düzenlediği seçim mitinginde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya müzesinde namaz kılacağına yönelik iddialarla ilgili konuşan Bahçeli, "Sırf tertemiz mümin duygularla oynamak ve sömürmek için Ayasofya’yı bile kullanabileceklerdir. Çünkü bunların freni patlamış, başkanlık hırsı bölünme hedefi Türklüğü yok etme gayesi akıllarını başlarından almıştır" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e tahsis edilen makam aracını ve uçağı da eleştiren MHP Genel Başkanı, "Kamudaki araçlara harcanan 3 milyar 300 milyon liraya çerez parası derken hiç utanmadılar. Diyanet İşleri Başkanı’na zırhlı araç verirken. Duydunuz mu Erdoğan şimdi de Diyanet İşleri Başkanı’na uçak verecekmiş" dedi.

Görmez'in Papa Françesko'yla karşılaştırılmasına da tepki gösteren Bahçeli, "Papa ile Diyanet İşleri Başkanı’nı kıyaslamak hangi aklın ürünüdür. İslam’da ruhban sınıfı yoktur. Diyanet İşleri Başkanı’na dini lider demek İslam’ın ruhu ile tamamen zıttır" şeklinde konuştu.

'Fındığı siz ürettiniz onlar

ayakkabı kutularına aşırdılar'

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

4575 gün olmuş. Geçen bunca zaman sonra bugün daha mı mutlusunuz. Trabzonlu kolbastıyı bile huzurla oynayamıyor. Hamsi para etmiyor.

Trabzon buhranın en derinine katlanmaktadır. Karadenizliler sizinle gurur duyuyorum. İnanıyorum ki milliyetçiliği ayaklar altına alan densizlere arkanızı döneceksiniz.

Trabzon’da gençler işsizken Ankara’ya 1 milyar 370 milyon liraya kaçak ve karanlık saray yaptılar. Fındığı siz ürettiniz onlar ayakkabı kutularına aşırdılar. Siz emek verdiniz onlar soydular. Siz çile çektiniz onlar haram saltanatı sürdüler.

'Maaşlı çalışan dini lidere nerede rastlanmıştır'

-Kamudaki araçlara harcanan 3 milyar 300 milyon liraya çerez parası derken hiç utanmadılar. Diyanet İşleri Başkanı’na zırhlı araç verirken. Duydunuz mu Erdoğan şimdi de Diyanet İşleri Başkanı’na uçak verecekmiş.

Erdoğan eleştirileri, “Vatikan’ı niye görmüyorsunuz” sözleriyle geçiştirmeye çalışmıştır. Erdoğan Vatikan’da var bizde neden yok demektedir. Vatikan bir açıklama yapmıştır. Papa’nın özel aracı ve uçağı yok denmiştir. Erdoğan söylediği yalanın üzerinden 2 gün geçtikten sonra yalanı ortaya çıkmıştır.

Papa ile Diyanet İşleri Başkanı’nı kıyaslamak hangi aklın ürünüdür. İslam’da ruhban sınıfı yoktur. Diyanet İşleri Başkanı’na dini lider demek İslam’ın ruhu ile tamamen zıttır. Maaşlı çalışan dini lidere nerede rastlanmıştır. Erdoğan Müslüman Türk milletini ne zannetmektedir.

-Sırf tertemiz mümin duygularla oynamak ve sömürmek için Ayasofya’yı bile kullanabileceklerdir. Çünkü bunların freni patlamış, başkanlık hırsı bölünme hedefi Türklüğü yok etme gayesi akıllarını başlarından almıştır.