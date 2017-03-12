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Bahçeli: Dışişleri Bakanı'mızın indirilmediği havaalanında oturma eylemi yapacağız

Bahçeli, Hollanda'daki ülkücülerin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun inmesine müsaade edilmeyen havaalanında eylem yapacaklarını açıkladı

12 Mart 2017 03:13

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde tarihin en büyük diplomatik krizlerinden birini yaşanıyor. Anayasa değişikliği referandumu kapsamında Türk bakanların katılacağı toplantıların iptal edilmesinin ardından Hollanda bu sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının uçuş iznini iptal ettiğini duyurdu. Akşam saatlerinde ise uçuş engellemesine karşı Hollanda'ya karayolu ile giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın arası durdurularak Rotterdam Büyükelçiliği'ne girmesine izin verilmedi. Türk konvoyu ise sınırda durdurularak Almanya'ya geri gönderildi. 

Uygulamaya çok sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı "İzindeki Hollanda Büyükelçisi bir süre geri dönmesin!" açıklaması yaparken, Türkiye ve Hollanda'nın karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklere giriş-çıkışları durdurduğu bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun inmesine müsaade edilmeyen havaalanında eylem yapacaklarını bildirdi.

Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin ile yaptığı görüşme sonrasında, "Dışişleri Bakanımız Hollanda'da hangi havalananına inmeyi planlıyorlarsa oradaki konfederasyonumuz ve konfederasyonumuza bağlı federasyonlarımız, Hollanda yasalarına uygun olan protesto tavrı olarak oturma eylemi yapma kararı almışlardır." dedi.

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