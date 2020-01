Bahçeli: Erdoğan, muhalefeti bastırmak için paralı askerlerini devreye koydu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "gafletin ihanete vardığı, korkaklığın teslim olmaya dayandığı bir iktidar döneminin 7 Haziran'da sona ereceğini" belirterek, "Diktatörlüğe heves etmiş Erdoğan, muhalefeti bastırmak, demokrasiyi yarmak, hak ve özgürlükleri budamak için paralı askerlerini devreye koymuştur" diye konuştu.

Partisinin Edirne mitingde vatandaşlara seslenen Bahçeli, herkesin AKP'den şikayetçi ve dertli olduğunu savundu.

"Yedikçe yiyen, yedikçe kuduran ve Edirnelilerin kesesine gözünü diken arsızlar da ortadadır" ifadesinin kullanan Bahçeli, "Çiftçimiz çalıştı, çabaladı, hasadını kaldırdı, fakat bir de baktı ki, ürün parası 1 milyar 370 milyon liralık kaçak ve karanlık saraya yatırılmış. Meğer esnafımızın siftah parası ayakkabı kutularına koyulmuş. Edirneli kardeşlerimizin süt, peynir, yumurta parası yatak odalarına saklanmış. Siz çalıştınız, onlar çaldı. Siz yoruldunuz, onlar yolsuzluk yaptı. Siz katlandınız, onlar servetlerini katladı. Ve onlar ki, görülmedik bir rüşvet çarkı, soygun düzeni kurdular. Edirneli doymamış, giyinmemiş, sevinmemiş; bunlar Erdoğan için anlamsızdır. Edirneli şikayet ediyor, sorunlarına çare bekliyormuş; bunlar Davutoğlu'na göre gereksiz ve yersizdir. Edirneli genç işsiz kalsın, ama bunların çocukları gemilerle oynasın, kurdukları vakıfları emlak şirketine ve darphaneye çevirsin" diye konuştu.

‘Türkiye'nin sorunlarını tek başımıza çözeriz’

Bu seçimde milletin gelecek yüzyıllardaki kaderini belirlemek için "milli bir şahlanış" göstereceğini vurgulayan MHP Lideri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üzerinize geçirilmeye çalışılan kefeni bir kader olarak kabul etmeyeceksiniz. Türkiye'nin çatışma ve kavga ortamına sürüklenerek tükenmesinin vebaline asla ortak olmayacaksınız. Türk milleti ve milli değerler etrafında kenetlenecek, bölünmeyeceğimizi dosta ve düşmana bir kere daha göstereceksiniz. Onurumuzla oynayan siyaset tüccarlarının ve çıkar çetelerinin yakasına yapışmak artık bir namus borcudur. Çatışma ve kutuplaşma ile vicdanları sömürenlere cevap vermek de artık bir vatan görevidir. Bu milli hesaplaşma her ilde, her ilçede ve her beldede, vatanın her köşesinde aziz milletimizle el ele, omuz omuza 7 Haziran günü sandık başında yapılacaktır. Gelişmeler, önümüzdeki seçimlerin taraflarını tam anlamıyla belli etmiştir: Bir yanda, AKP ve işbirlikçi çıkar çevrelerinin koalisyonu, Diğer yanda milletini karşılıksız seven Türkiye sevdalıları. Bir yanda, Türkiye'den intikam almaya niyetli iç ve dış mihraklar, Diğer yanda Türkiye'yi kurtarmaya yemin etmiş Türk milliyetçileri. Bir yanda varlıklarımızı sömürmeye hazırlanan küresel odaklar, varlığımızı imha etmeye odaklanmış teröristler, bölücüler ve müzakereciler, Diğer yanda milli ve tarihi emanetleri canı pahasına savunarak Balkanlarda destan yazan Edirneliler. Bir yanda, siyasi ikbal ve menfaat için siyasete soyunanlar, Diğer yanda ise vatana hizmet ve milli değerlere sadakat için Türkiye'ye talip olan Milliyetçi Hareket. Gafletin ihanete vardığı, korkaklığın teslim olmaya dayandığı bir iktidar dönemi 7 Haziran'da sona erecektir. Biz Milliyetçi Hareket olarak bütün meselelerin üstesinden Allah'ın izniyle geliriz. Türkiye'nin sorunlarını tek başımıza çözeriz."

‘Türkiye resmen ara dönem, kara dönem, baskı ve zulüm dönemi yaşıyor’

Bahçeli, 7 Haziran'a çok az bir süre kala siyasete gayri milli müdahalelerin arttığını dile getirerek, demokrasiden rahatsız olan odakların gazete ilanlarıyla, havuz medyası kanalıyla sürekli tahrik ve pislik ürettiğini dile getiridi. Bugün bazı "yandaş gazetelerde" tam sayfa ilanların çıktığını ifade eden MHP Lideri, şöyle konuştu:

"Bu ilanların Sivil Dayanışma Platformu tarafından verildiği anlaşılmıştır. Bu saray dayanışma platformuyla ilgili kanaatlerimi 29 Mayıs günü Gümüşhane'de paylaşmıştım. Görüyorum ki fitnenin, ihanetin, kokuşmuşluğun yuvalandığı bu platform durmayacaktır. Kimin maşası olduğu, kime ve neye hizmet ettiği ise az çok belli olan bu platform Türk siyasetine, demokratik teamül ve birikimlere saldırı teşebbüsünde bulunacak kadar alçalmıştır? Muhalefet parti liderlerini isim isim yazıp hakaret etmek nasıl bir namus ve şeref noksanlığıdır? Bu uygulamanın 12 Eylül öncesini andırması meselenin bir başka hazin yanıdır. Şayet Erdoğan bu Sivil Dayanışma Platformu'yla bağı varsa, sevk ve idare ediyorsa, bilmelidir ki, bu bir demokrasi düşmanlığıdır, millete ihanettir. Türkiye karanlık çevrelerin kumpasındadır. Türkiye kirli ellerin güdümündedir. Diktatörlüğe heves etmiş Erdoğan, muhalefeti bastırmak, demokrasiyi yarmak, hak ve özgürlükleri budamak için paralı askerlerini devreye koymuştur. Erdoğan öylesine korkmaktadır ki, her çirkinliğe, her çarpıklığa müracaat ederek bizimle mücadele edeceğini sanmaktadır. Artık AKP lejyonerleri, muhalefete tam sayfa ilanlarla hakaret edecek kadar cüret kazanmışsa, Türkiye resmen ara dönem, kara dönem, baskı ve zulüm dönemi yaşıyor demektir. İleri demokrasi dedikleri ayıp ve ilkellik işte budur. Yeni Türkiye tüccarlarının gerçek ve hastalıklı yüzü tamamen budur. Erdoğan ve Davutoğlu maşalarını çekmezse, demokratik mücadeleyi rotasından saptırırlarsa, bunun hesabını asla veremeyeceklerdir.

‘13 yıla yaklaşan zillet 7 gün sonra sona eriyor’

Edirne'den ilan ediyorum; AKP'nin düşüşünü hiç kimse engelleyemeyecektir. AKP devri kapanıyor, 13 yıla yaklaşan zillet 7 gün sonra sona eriyor. Erdoğan boşa çırpınmasın, hesap vereceği günler yaklaşıyor. Davutoğlu boş yere tuzak kurmasın, başını öne eğeceği günler yakınlaşıyor. Hiçbir mihrak AKP'nin akıbetini geciktiremeyecektir. Hiçbir mihrak AKP'nin inişini, sandığa çakılışını engelleyemeyecektir. Hakaret ilanları da verseler, iftira da atsalar, saldırıp önümüzü kesmeye de çalışsalar, Milliyetçi Hareket Partisi sahte mabutları devirmek için iktidara geliyor."