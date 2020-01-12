Bahçeli’den kurmaylarına uyarı: Kafanıza göre konuşmayın, trollere dikkat edin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 2020 yılı stratejisini belirlemek üzere Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya geldi. Hastalığı nedeniyle uzun bir dinleme dönemi geçiren Bahçeli kurmaylarına, “Kafanıza göre konuşmayın, sosyal medya trollerine dikkat edin” uyarısında bulundu.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Cumhur İttifakı ilkelerine uyulması gerektiğini belirten Bahçeli, “Kimse kafasına göre konuşmasın. Bilmediğiniz konularla ilgili konuşma yapmayın. Konuyu önce araştırın. Provokasyonlardan uzak durun. Televizyon programlarına çıkan bazı katılımcılar fazla provokatif konuşuyor. Ayrıca, sosyal medyada bulunan trollere dikkat edin” ifadelerini kullandı.