Bahçeli'den İyi Parti'deki istifalara ilişkin ilk yorum: MHP'nin kapısı her zaman açıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti'deki istifalara ilişkin, "MHP'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, İyi Parti'den istifa eden milletvekillerinin olduğu ve kendisinin daha önce MHP'ye herkesin kapısının açık olduğu yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "MHP'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır. Bunu her defasında söylüyoruz ve milletimizle kucaklaşmak istiyoruz. Ancak Türkiye'nin siyasi istikrara, birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İyi Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar" diye konuştu. (DHA)

Ne olmuştu?

Geçen hafta Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın istifasının ardından İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.