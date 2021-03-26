Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bize göre isabetli ve hayırlı bir gelişmedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin "Uluslararası sözleşme hükümlerinin durdurulması veya feshi, Cumhurbaşkanı kararıyla mümkün" açıklamasında bulundu. Bahçeli, "Bize göre isabetli ve hayırlı bir gelişmedir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultay’da seçilen merkez yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantı sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında, "Başta ilk toplantısını yapan MYK ve MDK’mızın değerli üyeleri olmak üzere, bu seçkin heyet içinden Başkanlık Divanı’na seçilen arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Açıklamasında İstanbul Sözleşmesi'ne değinen Bahçeli, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır" açıklamasında bulundu.