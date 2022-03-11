Bahçeli’den Çavuşoğlu’na: Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelmesine ilişkin olarak, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır." düşüncesini dile getirdi.

Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

Bahçeli'nin Antalya'daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu'nu" yürekten tebrik ettiği ve Ukrayna-Rusya arasında barış ikliminin yeşertilmesi mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği" öğrenildi.

Türkiye'nin diyalog ve diploması mücadelesini sonuna kadar desteklediğini ifade eden Bahçeli'nin, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi. (AA)