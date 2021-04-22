Bahçeli’den “23 Nisan” mesajı: TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin ebedi güvencesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir" düşüncesini dile getirdi.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılması yakın tarihimizdeki en büyük atılımlardan, en önemli adımlardan birisidir. Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele’nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis’in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis’in manevi varlığında tecelli ve tescil edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi Meclisi’mizin ruhunda yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem Gazi hem de kahramandır." ifadesini kullandı.

Bahçeli şunları kaydetti:

"Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM’nin 101’inci açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı yürekten kutluyorum.

TBMM’in ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İlk Meclis’in saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize uzun bir ömür diliyorum."