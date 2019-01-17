Bahçeli de #10yearchallenge akımına katıldı

Sosyal medyada 10 years challange fırtınası yayılıyor. Ünlülerin sosyal medya hesapları üzerinden başlattığı 10 years challenge kısa sürede büyük yankı uyandırdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli akıma, Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker aracılığıyla katıldı.

Çeliker'in paylaşımında 10 yıl önce Karabük'te çekilen bir fotoğrafın yanına bugün Kızılcahamam'da çekilen fotoğraf kondu.

Çeliker Instagram'dan "İman ettiğin bir dava! İnandığın bir lider! Mensubu olmaktan şeref duyduğun bir camia! 10 yıl değil bir ömür feda olsun..." diye yazarak #10yearchallenge etikeni de paylaştı.