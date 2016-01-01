Bahçeli, Davutoğlu'yla yapacağı görüşmeyi kayda mı alacak?

. MHP'liler görüşmede anlaşmazlık olmadığı takdirde gizli tutulmak üzere kamera kaydı almak istiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Ocak Pazartesi günü Başbakan Ahmet Davutoğlu ile gerçekleştireceği görüşmede sürpriz bir talepte bulunacak. Milliyet'in haberine göre Bahçeli'nin, Davutoğlu ile yaptığı son görüşmenin kamuoyuna farklı yansıması üzerine bu kez, "kameraya alalım" önerisinde bulunacağı ileri sürüldü. Önerinin kabul görmesi halinde kamera kaydı için teknik donanım hazırlıklı tutulacak. Kabul görmemesi halinde ise görüşmeye katılan heyetteki bir MHP'li tutanak tutacak.

Önceki toplantıların aksine bu kez MHP kanadından da toplantıda neler konuşulduğuna ilişkin kameralar önünde açıklama yapılacak. Böylece iktidarın görüşmeyi istediği gibi yönlendirip istenmeyen bir algı yaratma ihtimaline kapı aralanmamış olacak. Bahçeli'nin yakın çevresine kamera talebine ilişkin olarak, "Kendileri kabul eder etmez göreceğiz. Yanımızda yine çantamız olacak. Anayasa ile ilgili görüşlerimizi ileteceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.