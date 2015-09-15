Bahçeli: Terör eylemlerinin bir numaralı sorumlusu Erdoğan; bozkurt işaretiyle gazete basanlarla bağlantımız yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partisinin 5. Olağan Kongresi’nde hepten zincirlenen, acınacak duruma düşen Davutoğlu şeri defetmekten bahsedip müfterilik yaparken tavsiyemiz aynaya bakmasıdır" dedi.

Bahçeli "AKP aziz milletimizi üç beş teröristin insafına terk etmiştir. Terör eylemlerinin bir numaralı sorumlusu Erdoğan, AKP PKK hükümetidir" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, Hürriyet'e yapılan saldırılarla ilgili olarak "Bozkurt işareti yapıp gazetelere saldıranların bizimle bağ ve bağlantısı kesinlikle yoktur. Suçlu aranıyorsa, maşa olarak kullanılan şuursuz kalabalıklara bakılması isabetli olacaktır" dedi.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamaları özetle şöyle:

Bir vincin hacı adaylarının üzerine devrilmesi sonucunda 107 kişinin vefat ettiği açıklanmıştır. Bizleri derinden üzen kazada 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır. Hayatlarını kaybeden din kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ayrıca İsrail’in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırılarını kınadığımı belirtmek istiyorum.

Bugün karmaşık olayların çekim ve tesir alanındayız. Bugün milli birlik ve bütünlüğümüzün iç ve dış faaliyetlerle çevrelendiği, alacakaranlık bir dönemdeyiz. Artık inandırıcılığı buharlaşmış mesajlara yer ve ihtiyaç yoktur. Klişelerle sloganlarla şablon ve fuzuli ifadelerle gidilecek bir yer olmadığı gibi vakit kaybına da tahammül kalmamıştır. Türkiye’nin toplumsal huzuru baltalanmaktadır.

Dayanak ve kaynağı belli olan terörizm illeti milli varlığımız üzerinde oynanan oyunlar tertip etmekte, operasyonlar düzenlemektedir. Hükümet ise buna teşne olmakla kalmayıp meselenin vahametini anlamakta anormal zorluklar çekmektedir. PKK kurtarılmış bölge peşine düşmüşken, hükümet buna omuz vermiş, ön açmıştır. Cizre, Yüksekova, Nusaybin gibi ilçelerimizde yıllarına ağır ihmaliyle kanton teşebbüsü görürken hükümet uyumuş veya önemsememiştir. PKK hendekler kazıp, haraca bağlarken hükümet vizyonsuzluğun gayri milli tutumun kurbanı olmuştıur.

'Şahsıma provokatör küsthalığını gösteren yıkım ele başısı...'

Şahsıma provokatör küstahlığını gösteren yıkım ele başısı, hainliğin dibini boylarken PKK günden güne güç kazanmış, Cizre’ye de Kobani aşısı yapmak istemiştir. PKK beslemelerine, imzacı sözde aydınlara gün doğmuştur. Şehitlerin kanı, adı sanı yakınen bilinen yıkım kadrolarının eline bulaşmıştır. Erdoğan ve İmralı canisinin, terfi ettirip PKK’ya armağan ettiği ne kadar isim varsa, dahil oldukları melanet kadrosuyla tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir.

'Davutoğlu acınacak halde'

Kongreyle zincirlenen, acınacak duruma düşen Davutoğlu, müfteriliğe yenilerini katarken tavsiyemiz aynaya bakması ve gerekli tedbiri bizzat almasıdır. Partimizi hayırcı göstermeye çalışması kendisine yaramayacaktır. Kendi Merkez Karar Yönetme Kurulu listesini tanzim edemeyen birinin bize kuru sıkı atması beyhude bir çırpınıştır. Davutoğlu ve arkasında duran efendisi sayesinde ülkemiz iktidarsızlığın elindedir. Bu sayede ortaya çıkan istikrarsızlık sarmalı vatanımızı çevrelemiştir. Koalisyon kurulmasına yanaşmayan, PKK’nın 10 maddesini bizim dört ilkemize tercih eden siyasi şarlatanların millete yalan söylemesi tutmayacaktır.

Brüksel’den Oslo’ya kadar ana aktör olan AKP, PKK ve HDP’nin BOP’un ara istasyonları olduğu iyice belirginleşmiştir. Dolmabahçe’de söz kesen bölücülük ortaklarının birbirlerini suçlaması yalnızca dönemsel bir kurnazlığın neticesidir. Yoksa AKP ile PKK arasında bir fark kalmamıştır. Hükümet kurulmasının önüne geçenler, bugünkü kabus günlerinin bir numaralı faili olacaktır.

'Arınç'ın sözleri ibretlik...'

Kaldı ki Bülent Arınç’ın koalisyon hükümeti teşkilinin engellenmesini kendi partisine faturalandırması ibretlik bir itiraftır. Her şey ortadadır. AKP’nin sahtekarlıkları kaymış, tüm boyutlarıyla düze çıkmıştır. Bir zamanlar uyarılarımızı kötümserlik şeklinde yorumlayanlar şimdilerde bizimle aynı çizgiye gelmişlerdir. Bugün teker teker çıkması bir kehanetin değil millet ve tarih şuuruna sahip olmanın üzücü de olması mükafatıdır.

Biz olacakları isabetle teşhis ettik ve 'AKP’yi doğru yolda değilsin' sözleriyle eleştirdik. Türklük ve Türkiye düşmanlarına kulağını kaptıran bu zihniyet, ne tesadüftür ki samimiyetle bile dinlemedi. Nitekim saklamaya imkan yoktur. Yaşadıklarımız son 13 yılın bakiyesidir. Pandora'nın kutusu açılmış, içinden cüsse kazanmış ihanet çıkmıştır.

'127 şehidimizin kanı AKP'nin alnına yapıştı'

7 Haziran’dan bu yana, 71’i asker, 53’ü polis, 3’ü de korucu olmak üzere 127 şehidimizin kanı AKP’nin alnına yapışmıştır. Recep Tayyip Erdoğan, Türk devletinin sinir uçlarıyla oynadıkça milli mukavemetin bir duvarı çökmüştür.

'AKP'nin kiralık cinayet örgütü PKK'

AKP’nin, kiralık cinayet örgütü olan PKK’dan medet umması, Türkiye’yi peşkeş çekmesi felaketlerin kapısını aralamıştır. İktidarın hiçbir ön görüsü gerçekleşmemiştir. Erdoğan ve fason Başbakan'ın hiçbir sözü adresini bulmamıştır. AKP isimli şer ve çıkar ittifakı, buna itirazlarımıza rağmen Türkiye’yi terörün harman yerinde saman gibi savrulmuştur. Türkiye çakılmayla son bulacak keskin bir inişe geçmiştir.

Türkiye milletlerle rekabetinde yenilenler kümesine düşmenin sınır hattına gerilemiştir. AKP’nin 13 yıllık iktidar süresinde her biri bir asra sığmayacak kadar önemli hadiselerle karşılaşılmıştır. Ülkemiz meçhule sürüklenen metruk bir tekneye dönmüştür. Türkiye dev uykudan uyandı yalanlarına bel bağlayanlar, ihanete muhafızlık yapmıştır. Sessiz devrim, büyük dönüşüm, onlar konuşur AKP yapar ezberleri, bozgunun şifreleri olarak sivrilmiştir. Türkiye din tacirlerinin elinde adeta uyuşturulmuştur.

Milletimizin direnç noktaları, devletin dayandığı temel ilkeler AKP tarafından iftira ve küfür yağmuruna tutulmuştur. AKP’nin hevesle içinde yer aldığı birleşik husumet ve hakaret cephesi, Türkiye’yi linç ve işkenceye tabi tutmuştur.

'Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler

AKP'nin arkasına geçmiştir'

Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen ne kadar hain mihrak varsa AKP’nin arkasına girmiştir. Ne acı ki murdar iştahların ardı arkası kesilmemektedir. Türk milleti etnik liflerine, etnik moleküllere ayrılmanın son aşamasına getirilmiştir. Türkiye’nin beyni hükmü şahsiyeti öldürücü darbelere maruz kalmıştır. Olan bitenler kahredicidir.

Haram ve ihanet kadroları Türkiye’yi PKK’nın nişangahı olarak seçmişlerdir. Erdoğan’ın demokratik açılım adını verdiği yıkım, çözüm süreci olarak ilan ettiği ihanet süreci, en sonunda iç savaş şartlarını doğurmuştur. Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan 2013’de ne diyordu: “Şu anda biten, şu anda sona eren sadece 30 yıllık terör değil. çok daha uzun yıllara yayılmış sorunlar manzumesidir”

'Mangalda kül bırakmayan şahıs...'

İki yıl önce mangalda kül bırakmayan bu şahıs şimdi ne yapacak? Ufuksuzluğunun bedelini nasıl ödeyecektir? Erdoğan çözülme süreci propagandasını yaparken 'Türkiye için karanlık dönem kapanıyor' diyordu. Makus talihin değiştiğini iddia ediyordu. Cudi'de çiçek toplanacak, Dicle ve Fırat’ın sularında korkusuzca serinlenecektir.

Vuranlar, çalanlar, kıyanlar, katledenler amacına kavuştular. Sormak gerekiyor ki Türk milleti nasıl kandırıldı? MHP’nin savrulduğunu söyleyen Erdoğan asıl kendi ahlakındaki savrulmanın hangi noktalara vardığını ne zaman görecektir?

Dünüyle çelişen, şahsıyla ters düşen bir omurgasızlığın izahı nasıl yapılacaktır? Erdoğan bir ara ''MHP’nin hiçbir kaygısı gerçekçi değil'' diyordu. Tek derdimizin şehit cenazesi olduğunu utanmadan ileri sürüyordu. 20 Temmuz’dan bu tarafa geçen 2 aylık sürede 127 şehidin sorumlusu kimdir? Dökülen kanların azmettiricisi hangi alçaklardır? Katiller ortadadır da, bunların arkasında duran, vatana bombalarla yığınak yapmalarına göz yuman işbirlikçiler nerededir? “PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim” diyen Erdoğan nasıl temize çıkacaktır?

'Arınç sorumluluktan kaçtığını mı zannediyor?'

Davutoğlu günahlarından nasıl arınacaktır? “Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrakları açmayı suç olmaktan çıkardık” beyanatıyla, suçüstü yakalanan Arınç, şimdi eleştiri okları yöneltmekle, sorumluluktan sıyrılacağını mı zannetmektedir?

'Öcalan Türkiye'nin önünü açıyor' diyen AKP lejyonerleri, neredesiniz?

“Öcalan Türkiye’nin önünü açıyor” diyen AKP lejyonerleri neredesiniz? “Öcalan’ın olayları okuma tecrübesi var” ifadeleriyle AKP’ye sızmış PKK dönmeleri hangi deliktedir?

Türk milleti bu iki uç noktada duran hangi Erdoğan’a itibar, hangisine itimat etmelidir? Bu tarihi kırılmanın hesabı mahşeri vicdan tarafından sorulmayacak mıdır? Silahlar susacak, teröristler sınır dışına çıkacaktı. Analar ağlamayacak, ekonomi büyüyecek, barış gelecekti. Çocuklar babasız kalmayacaktı. 'Gerekirse baldıran zehrini içeriz' diyordu. Çözüm sürecinden taviz yok kararlılığındaydı. Bu yola canını koyduğuna vurgu yapıyordu. Açılımdan vazgeçmenin bu ülkeye ihanet olacağını bizzat Erdoğan söylüyordu. Geçtiğimiz Temmuz ayının son gününde, maalesef karşılığını bulmadı, milli birliğimize kast edenlerle sürdürmek mümkün değil dedi. Erdoğan, açılımdan vazgeçmekle ihanete kendisi düşmüştür. Cumhurbaşkanı her sözüyle kendisini yalanlamış, geçmişini yok saymıştır.

Lütfen hatırlayınız. Çözüm süreci planlandığı gibi gelişiyordu, Erdoğan 2013 Mart ayında böyle demişti. Kanunlar çıkarılıyor, paketler hazırlanıyordu. Teröristler silahlarını bırakacaktı, iddiaları buydu. Zap suyu gibi coşulacak, Dicle gibi barışa akılacaktı. Munzur dağlarından kardelenler, Cudi’den yediverenler derlenecekti. Annelere ölüm haberleri yerine çiçekler verilecekti. Şimdi annelere acı haberler peş peşe veriliyor. Annelerin gözyaşları sel olup ummanlara akıyor. Recep Tayyip Erdoğanözetle öteden beri bunları söyleyerek milletimize hayal satmıştı. Türk milleti aldatıldı. Terörün hain ellerine belgeli delilli şekilde bırakıldı.

'Oslo'da ismi bizde saklı İngiliz Büyükelçisi'nin arabuluculuğunda İmralı canisinin özgürlüğü sözü verilirken...'

Bu Türkiye için açık açık gelen, göre göre ağlarını ören büyük bir bozgundur. Çözümün çöküş olduğu kapatılsa da akıbetin kanlı olduğu saklanamadı. Sürecin silahlanma, taviz süreci olduğu hep gizlense de gerçekler belliydi. Oslo’da ismi bizde saklı İngiliz büyükelçisinin arabuluculuğunda, PKK’lıların affı, İmralı canisinin özgürlüğü sözü verilirken, Erdoğan’ın ruhunu Kandil ele geçirilmişti. Oslo’daki AKP memurları, PKK’nın şehirlerimizi bombalarla doldurmasını itiraf etmişler, milleti sırtından hançerlemişlerdi.

AKP’nin kirli ve kokmuş sicili, aziz milletimizin malumudur. Biz bu yürek burkan, geliyorum diyen gelişmeleri çok önceden okuduk. Şahsım PKK’nın sözde çözüm ve barış sürecinde güçleneceğini söylerken, Erdoğan bize iftira atıyordu. Çözüm süreci bu kıvam ve dozda giderse, çok büyük sosyal sorunlar doğuracak ve Türk milleti bölücüler tarafından tahrip edilecektir derken, AKP sözcüleri MHP’ye hücum ediyordu. Biz PKK’nın silah bırakması, Akdeniz'in kuruması kadar imkansız derken havuz medyası iftira atıyordu.

'Terör eylemlerinin bir numaralı sorumlusu Erdoğan'

'PKK bırakınız geri çekilmeyi iyi konuşlanıyor' dedim, şehitleri istismar etmekle suçlandım. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' dedim, 'edepsiz' dediler. 'PKK bombaları şehirlere taşıyor' dedim, 'ecdada bak' dediler. Kimin zemin kaybettiği artık nettir. Kaybeden sadece AKP değil Türkiye’dir. AKP aziz milletimizi üç beş teröristin insafına terk etmiştir. Terör eylemlerinin bir numaralı sorumlusu Erdoğan, AKP PKK hükümetidir.

'Patlayan bombaların

hepsinde AKP'nin izni var'

Biz haklıysak, AKP haksızsa bunun milletimiz tarafından sandıkta gösterilmesi en demokratik beklenti olacaktır. Türkiye'ye çevrilen silahların, patlayan bombaların hepsinde AKP’nin izni, dahli ve parmağı vardır. PKK güdümlü füzelere ulaşırken, Saray'da keyifler süren vebal altındadır. PKK talim yaparken, ayakkabı kutusu dolduranlar suçludur.

Bu silahları kimler vermektedir? PKK bombaları nereden, hangi silah baronlarından temin etmektedir? Özellikle ABD,0 Almanya ve Fransa’nın PYD’ye verdiği silahlar bilinmekte midir? İsrail’e tepki için BM’yi arayan ama kendi ülkesini teröre bırakan Erdoğan bunların farkında mıdır?

'Hiçbir sözde devlet adamının...'

Hiçbir hükümet üyesi ve sözde devlet adamının, “Ben masumum bilmiyordum, fark edemedim, kandırmışlar, pardon” deme lüksü yoktur. Çözüm süreci denen kanlı ve terör süreci Erdoğan ve Davutoğlu’yla beraber alayının başını yakacaktır.

'Çakma ocaklar....'

Türk milleti haklı olarak terörü lanetlemektedir. Bunda bir beis yoktur. Şu işe bakınız ki, dünkü akillerin bir bölümü teröre karşı toplanma çağrıları yapmaktadır. Kürt-Türk çatışması için zemin ve zaman kollayan mihraklar yine devrededir. El ovuşturan insan müsveddeleri, devlet içine yuvalanmış çeteler, çakma ocaklar, kapalı devre çalışan oluşumlar sokakları hareketlendirmek için kavga tetikçiliği yapmaktadır.

'Doğudan geldiği için işçiler hedef yapılıyor'

Bursa Yenişehir, Bolu Mudurnu, Antalya Alanya ve Manavgat, Kırşehir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bir çok ilimizde kaygı verici cepheler gelişmektedir. Sırf Doğu'dan geldikleri için tarım ve inşaat işçileri hedef yapılmaktadır. Gazete ve parti binaları kundaklanmaktadır. Saray'ın arkasında bağlı duran, kendilerine Osmanlı Ocakları diyen, aslında ecdadımızın ruhunu zedeleyen Bizans'ın varisi güruh nifak saçmaktadır.

Bu tekfur kalıntılarının nifak ve bozgunculukları tüm netliğiyle meydanlardadır. Kaçak Saray’daki kaos planları sahaya indirilmektedir. Kitleler galeyana getirilmektedir.

Bu maksatla da MHP üzerinde oyunlar oynanmaktadır. Ticari ve siyasi kartvizitlerinde eski ülkücü yazan bir avuç satılmış, Erdoğan’ın yanında dizilerek MHP’ye çelme takmanın peşindedir.

'Kanunsuz eylemlerde tek bir ülkücü bulunmayacaktır'

Kanunsuz hiçbir eylemin içinde bir tek milliyetçi ülkücü bulunmamış, bulunmayacaktır. Hiçbir partilimiz gözü dönmüşlerin içinde yer almamış, almayacaktır. Biz terörü lanetlerken, taşkınlıklardan özellikle uzak durduk. Ölçüsüz saldırıların taraf ve faili katiyen olmadık.

'Bozkurt işareti yapıp...'

Bozkurt işareti yapıp gazetelere saldıranların bizimle bağ ve bağlantısı kesinlikle yoktur. Suçlu aranıyorsa, maşa olarak kullanılan şuursuz kalabalıklara bakılması isabetli olacaktır.

Kürt kökenli kardeşlerimiz milletimizin ayrılmaz mensubudur. PKK ve Kürt kardeşlerimizi bir ve aynı görmek tam bir cinayettir. Terörün varmak istediği esasen budur.

Psikolojik harekatlar, casusluk manevraları, yalan ve aldatma düzenekleri bizim ne kardeşliğimizi bozabilecek ne de milli birliğin surlarında delik açabilecektir. Türkiye’nin yılmaz bekçileri, kriz ve kargaşa mucitlerinin oyunlarını ters yüz etmek için her zamankinden daha hazırlıklıyız. İç savaş çarkına katılan Türkiye allah muhafaza ikiye bölünebilecektir. Kenara itilmiş toplumsal dengenin yeniden inşaası eğer mümkün olmazsa ülkemiz kim vurduya gidecektir.

Türk milleti güvensizlik dalgasını aşmak için mutlaka tavır göstermektedir. Leş arayan, ganimet avına çıkan, Saray müfrezelerini püskürtmek ancak sandık yoluyla olabilecektir. Bizim kimseden korkumuz yoktur. Bizim ikram edecek bir vatanımız yoktur. Bizim vazgeçecek, geride bırakacak, unutacak bir tek insanımız bile olmayacaktır. Türkiye bizimdir, herkes Türkiye’dir.

Türk milleti büyük ve anıtlaşmış beşeri bir cevherin adıdır. İktidar uğruna devleti yozlaştıranlara, koltuk için terörü kullananlara, 78 milyon Türk vatandaşının bir cevabı olmalıdır. Bakınız Suruç katliamının esrar perdesi çözülememiştir? Terör saldırılarının hangi amaçla tırmandığı henüz gizemini korumaktadır? İktidarı elinde tutan işbirlikçiler Türkiye üzerinde kumar oynamaktadır? İktidarın ve düne kadar masada poz verdiği kanlı örgütün zorbalıktan başka dayanakları kalmamıştır. Topluma söyleyecek bir şeyi olmayanlar, sadece şiddet sadece vandallık üreteceklerdir. Miadı çoktan dolan AKP, yabancı güçlerin elinde ölüm mekanizmasına dönen PKK, bunların arasında gün be gün eriyen Kandil matruşkası HDP kurgunun üçlü havarisidir.

'Durum kritik'

Ya Türk milleti bir ve bütün halinde kalacak ya da kışkırtılan etnik kimlikler aziz vatanımıza cehennemi yaşatacaktır. Durum bu kadar kritiktir.

MHP olarak ilk günden itibaren karşı çıktığımız AKP - PKK terör şirketinin tuzak olduğunu vurguladığımız andan bugünlere geldik. Terörist ele başlarıyla yapılan Oslo görüşmeleri, İmralı canisiyle pazarlıklar, meydanların PKK’ya bırakılması gibi sayısız namertlikler aziz milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Milletimize büyük kayıplara neden olan ve bundan sonra da olacağı anlaşan PKK saldırılarındaki sorumluluklarını itiraf etmek için işbirlikçi AKP’lilerin hala vakitleri vardır. Böylesi bir yüzleşme, onları yargılanma süreçlerinde, vatan hainliği yaftasından bir nebze olsun kurtarabilecektir.

Bu yüksek ahlak ve karakter her türlü şükranın üstündedir. Ancak hükümet ihmaliyle yaşanan bu devlet tablosunun çözümü, sokaklarda hak ve öç aramakta değil, seçimle iktidarı değiştirmekte yatmaktadır.

Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti çok daha büyük badirelerden alnının akıyla çıkmıştır. Türklük Anadolu’da kurucu kadroların attığı temeller üzerinde cumhuriyetimizin etrafında bir devlet yapılanmasına karar vermiş, çağdaş ve kudretli bir devlet olabilmiştir. Milletimiz güvenlik ve esenliğini koruması için devlet erkini yetkilendirmiştir. Bu milli irade, anayasamıza yansımış ve hukuki anlamını bulmuştur.

Kendisine anayasal yetki ve sorumluluk verilmiş, istihbarat ve savunma kuruluşları ayakta dururken, vatandaşlarımızın kendilerini onların yerine koyarak terörizmle mücadeleye soyunmaları kabul edilemeyecek bir yanlıştır. Bu PKK’nın tuzaklarına düşmek demektir. Milletimiz hükümetin terörle mücadele iradesini kaybettiğine artık kesin karar getirmiştir. Kendince, öfkesini ve tepkisini daha fazla tutamaz hale gelmiştir.

Ekranları başında bizi izleyen muhterem vatandaşlarım, terörle mücadele kararı yönetimi ve yürütülmesi dağınık ordunun, polisin diplomasinin değil topyekûn siyasi iktidardadır. AKP kadrolarının tarihi tökezlemelerine rağmen Türk milletinde her türlü terörü önleyecek kuvvet vardır. Olmayan şey bu kudreti terörizme karşı kullanacak siyasal iradedir. Bu zillete daha fazla katlanmak istemiyorsak, bağımsız bir siyasi iradeyi, bir yandan teröristlerle görüşüp, diğer taraftan birlikleri kışlaya hapsetmeyen ilkeli kadroları, milli ve ahlaklı hükümeti işbaşına getirmek mecburiyet haline gelmiştir.

'Dökülen şehit kanlarının hesabı sorulacak'

Açıkça beyan ve ilan ediyorum ki, MHP Türkiye’yi huzura ve barışa ulaştırmak için iktidara taliptir. Dökülen şehit kanlarının hesabı MHP tarafından mutlak sorulacaktır. Çözüm süreci aksamasının kisvesi altında, terörist faaliyetleri seyreden, silahları indiren, buna sebebiyet veren yetkisi ve makamı ne olursa olsun herkesin adalet önünde yakasından tutulacaktır.

Bölücülük yenilsin deniyorsa biz hazırız. Türkiye’nin geleceği için biz sorumluluk almaya istekliyiz. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü sakatlamanın önüne geçilmesinin Türk ve tarih düşmanı siyaset ekolü tarafından olamayacağı görülmelidir. Güzel ülkemizi düşünmek için yer çekimiyle yarışanlara yeter artık demenin şafağı sökmek üzeredir. Vefa, cefa, deva ve feda hareketi olan MHP Türk milleti için gözünü daldan budaktan esirgemeyecek, son aşamada ihanetin belini kıracaktır.

Ne Saray'ın komploları, ne Davutoğlu’nun acizlikleri, bizi istikametten çeviremeyecektir.

Şehitlerimize bir kez daha Rabbim'den rahmet diliyorum. Muhterem şehitlerimizin ailelerine ve milletimize bir kez daha baş sağlığı temenni ediyorum.

Soru cevap

Yapılan anketlerin çoğunluğunda, hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağına yönelik sonuçlar var. 7 Haziran’daki tutumunuz devam edecek mi?

Bir Kasım ola, hayra ola.

Seçimler yaklaşıyor, ittifak yeniden gündemde. BBP Genel Başkanı yaptığı açıklamada MHP’den teklif gelirse değerlendirebiliriz demişti. Teklif yapacak mısınız?

Seçime çok yakın bir süre kaldı. Adaylıklar 17’sinde veriliyor. Bu zaman darlığında bir şey söylemenin bir anlamı yoktur.

Bu İngiliz elçi kimdir? Eyalet sözü veren kimdir?

Söylediğimi anlamadınız, onun ismi bizde saklı kalsın dedim.

Öncelikle teşkilata olan hakimiyetiniz çok bilindik bir şey. Şu saatten sonra yapılabilecek herhangi bir provokasyon sonucunda, Osmanlı Ocakları sorumlular onlar mıdır? İkinci olarak da Nokta dergisine bir operasyon gerçekleşmişti. Arkasından 88 yaşındaki bir soruşturma başlatıldı. Doğan Grubu'na soruşturma hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bunların hiçbirisini doğru bulmuyoruz. Özellikle basına, basın çalışanlarına, sahiplerine karşı bugünkü iktidarın yapmış olduğu zulüm sınıra ulaşmıştır. Ama 1 Kasım'dan sonra Türkiye rahatlayacaktır.

Ülkü ocaklarıyla ilgili hassasiyetlerimiz devam etmektedir. Bir çok provokatör türeyebilir. Ama buna önce ülkücüler inanmamaktadır. Gerisi önemli değildir.

İçişleri Bakanı yerine bir oturdu, bir ısınsın da şu işaretleri yapanlar kimlerdir? Her taraf kamera, bu kadar mobese varken bunları yapan bulunamıyorsa herhalde sökmek lazımdır.

Günlerdir Cizre’ye ilişkin tartışmalar yürüyor. Cizre konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cizre, çözüm sürecinin ihmali sonrası, iktidarın gafletiyle oluşmuş bir ayaklanmadır. Mutlaka sonucu alınmalıdır, ne gerekiyorsa da yapılmalıdır. Siyasi irade burada ne kadar taviz verirse versin, orada istikrar huzur sağlanmalıdır. Cizre yabancı bir yer değildir. Herkes vazgeçse biz vazgeçmeyiz.

Cizre’deki polislere soruşturma önergesi…

HDP ile paralel hareket eden bir milletvekili, kim soruşturma açarsa MHP tarafından madalya verilecektir

Teröre hayır kardeşliğe evet yürüyüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz…

İsteyen istediği şekilde yürüsün. Onların adı bir zamanlar akillerdi. Şimdi gerçeği gördüler, bu düşüncesinden vazgeçip halkı birliğe çağırıyorlar bu iyi bir şey…Yürüyen yürüsün bakalım nereye kadar gidecekler..

Cizre’ye giden HDP’li bakanlar…

Giden gitsin ama hükümet hükümet ise gereğini yapsın, geçici hükümet zaten geçicidir…

Tuğrul Türkeş’in ihracına itirazı…

Açıklamamı çok net yapıyorum. Gündemimizde böyle bir şahıs ve böyle bir konu yoktur.

AKP kongresinde dağıtılan kitap..

Ben AKP'li değilim ki dağıtılan kitaptan haberim olsun…