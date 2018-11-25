Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teoriden pratiğe kadar aktif olarak içindedir" dedi.

Partisinin Antalya kampının kapanışında konuşan Bahçeli'nin ifadeleri özetle şöyle.

MHP tek yürektir tek sestir. MHP gariplerin kalp atışıdır. MHP Türkiye’nin son kalesidir. 8-9 Şubat’ta kuruluşumuzun 50. yılını kutlayacağız. dile kolay tam yarım asırdır millet hizmetindeyiz. Başbuğumuz Türkeş beyin açtığı yolda gösterdiği istikamet boyunca yürüyüş halindeyiz. şehitlerimizin emanetlerini kucaklayarak yürüyoruz. Arkamıza bakmadan tuzaklara takılmadan Türk milletini yüceltmek için çalışıyoruz. Yükümüz ağır olsa da kaldıracak irademiz vardır. Önce ülkem dedik önce millet diye seslendik ne mutlu türküm diyene sözünden beslendik.

Türklüğü ateşe atmak Türk milletini tarihsel haklarını çiğnemek için maske takanlarla emperyalistlerle bir oldular. Ekonomik tetikçilerini kışkırttılar. İşgali denediler. Ama ihmal ettikleri milli cesaretin karşısında her seferinde perişan oldular. Bu topraklardan Türk milletinin mührünü silmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Türk milleti birdir hıyanete karşı etten duvardır. İstiklal Türk milletinin ebedi ve ezeli hakkıdır.

MHP cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teoriden pratiğe kadar aktif olarak içindedir.

Sistemin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız.

(AİHM'in Demirtaş kararı) AİHM, ihanet mahkemesi olmaktan başka bir işe yaramadı.

İttifakta sorun çıkaran gelgitleri geride bıraktık.