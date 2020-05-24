Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını mümkün kılacak bazı reformların acilen çıkarılması gerektiği inancındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında" açıklamasında bulundu.

Son günlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir seçime katılmaları için Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği vereceklerini söylemesi sonrası sert açıklamalarda bulunan ve vekil transferinin engellenmesi için düzenleme teklif etmesiyle gündemde olan MHP liderinden yeni bir açıklama geldi. MHP lideri Bahçeli, "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükûmetin önereceği tekliflere tam destek verecektir" mesajını verdi.

Bahçeli, "MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında" ifadesini kullandı.

Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, "Partiler arası milletvekili transferi açıklamalarının ardından Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılabileceği yönünde açıklamanız olmuştu. Partinizin bu yönde bir çalışması var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuda bir görüşmeniz oldu mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"MHP, geçmişten bu yana, özellikle de 15 Temmuz, o acı gün, darbe gününden itibaren Türkiye’de demokrasinin normalleşmesi, kökleşmesi, millet olarak huzur ve güvene kavuşması ve siyasi hayatımıza saygınlık kazandırması amacıyla ortaya konmuş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması gerektiği inancındadır. Bu düşüncelerimizi her defasında ifade ediyoruz. Son gelişmeleri dikkate aldığımız vakit anlaşılıyor ki bu reformlar acilen çıkartılmalıdır. Koronavirüs salgınından sonra, bayram sonrasında Meclisin açılması ve faaliyetlerini sürdürmesi halinde gündeme gelebilecektir. MHP, Siyasi Partiler Kanunu'nun gözden geçirilmesini ve öte yandan birçok ülkenin sosyal ve ekonomik meselelerini çözüme kavuşturacak tedbirlerin bir an evvel alınması için şu ana kadar yaptığı hazırlıkları gündeme getirmek suretiyle bugünkü Cumhur İttifakı çerçevesinde hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir. İnşallah hayırlara vesile olur."