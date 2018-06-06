Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nı alkışlamayıp yuh mu çekecekti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği konuşmasını alkışlayarak tartışmalara neden olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e tepki gösteren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Bahçeli, "Neymiş cumhurbaşkanını alkışlamış? Ne yapacaktı, yuh mu çekecekti? Muhtıra mı verecekti? Şerefli bir Türk komutanının apoletini sökme aklını kim vermiştir?" diye tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Sivas Bölge İstişare Toplantısı"nda konuştu.

İnce'ye apolet tepkisi: Ne yapacaktı, yuh mu çekecekti?

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

24 Haziran'da ya Türkiye'nin önü açılacak. Ya da zillet ittifakı kazanacak Türkiye kaybedecektir. Bunun başka yolu kalmamıştır. CHP'nin seçim beyannamesi federasyona yeşil ışık, Kürdistan'a davetiyedir. Hepsi birlikte aynı kirli havuzda toplanmıştır. Türk Milleti aslı zillet olan ittifaka asla izin vermeyecektir. Şayet verirse Türkiye düşmanları rahat nefes alacaktır. Hep bir ağızdan kaosa gel gel yapıyor, sinyal yakıyorlar. Türkiye'yi geri düşürmek için el birliği, emel birliği içinde çalışıyorlar. Milli ülkülerle ilgili samimiyet ve safiyet ifade etmiyorlar. Sundukları bir şey yok, yaptıkları, yapacakları bir şey de yok. Yalanları, uyduruk lafları pek çok. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları tam bir felaket, tam bir garabet. Biri çıkıyor parlamanter siteme döneceğiz diyor. Biri saygın bir komutanın apoletlerini sökeceğim iddiasında bulunuyor. Allah bunlara fırsat vermesin.

2.Ordu Komutanı ince ince siyaset yapan şahsın hedefine oturuyor. Neymiş cumhurbaşkanını alkışlamış? Ne yapacaktı, yuh mu çekecekti? Muhtıra mı verecekti? Şerefli bir Türk komutanının apoletini sökme aklını kim vermiştir? Bu bir Kandil ağzıdır, FETÖ ağzıdır. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gitsin gevşeyen akıl vidalarını söksün. Bu da olmuyorsa kararmış kalbini söksün atsın. İkinci ordu komutanının hedef yapılması boşuna değildir. CHP'de Afrin Harekatı'nın karın ağrısı vardır.

"Komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır"

CHP Genel Başkanı'nın Afrin'e girilmesinin çağrısını ayaklar altına alan ve teröristleri saklandıkları delik ve tünellerde imha eden inanmış ve kahraman evlatlarımızın komutasını yapan kişi 2. Ordu'nun başındaki değerli generalimizdir. Bu komutanımızın (Korgeneral İsmail Metin Temel) apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. İnce işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan edep ve terbiye yoksunu siyasi duruşa Sivas Yozgat Adıyaman Tokat kısaca büyük milletimiz haddini bildirecek karardadır kökünü kurutacak güçtedir.''



"Türkiye Cumhuriyeti 3. evresine geçmektedir"

24 Haziran'dan sonraki 5 yıl boyunca kurum kurullarıyla sistem oturana kadar Cumhur İttifakı devam etmelidir ve devam edecektir. İttifakın 24 Haziran'dan sonra biteceğini söyleyenler siyasi hazımsızlardır. Türkiye Cumhuriyeti 3. evresine geçmektedir.