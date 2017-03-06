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Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız değildir; Avrupa'ya birlikte gidebiliriz

"Avrupa'da yeni bir 'Türk Ruhu'nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim"

06 Mart 2017 15:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Almanya arasındaki miting geriliminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek çıkarak " Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız değildir, Avrupa'ya birlikte gidebiliriz" dedi.

Habertürk Televizyonu'ndan Aysun Torun'un haberine göre, Bahçeli, Erdoğan'ın "Ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım" sözlerini hatırlatarak "Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildi. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa'da yeni bir 'Türk Ruhu'nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" değerlendirmesini yaptı. 

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