Bahçeli: Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı Ruhu'na suikast girişimi hız kazanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, \" Cumhur İttifakı\'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı Ruhu\'na suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye\'nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir. Diyorlar ki, \'MHP\'ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor.\' Bu çevreler, Cumhur İttifakı\'na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler\" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden şu paylaşımlarda bulundu: \"Sadece insan olmak yetmez, insaf ve irade de gereklidir. Bunlar yetmez, iffet, izzet, ikdam, ikram, ihtiram ve ihtimam lazımdır. Değerleri aşınmış, ruhu tutsak düşmüş, vicdanı uşaklaşmış, kalbi kiralanmış, kavli kararmış kişilerin insan taklidi yapmaları elbette beyhudedir. Sosyal medyadan iftira ve zehir saçan namussuzlar kadar televizyon ekranlarından fitne ve tezvirat yayan namertler vardır ve aslında bir avuç kalmışlardır. Bunlar ki, Türk düşmanlarının ileri karakolu, Türkiye\'yi yıkmaya çalışanların erzak ve mühimmat bekçileridir. Cumhur İttifakı\'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı Ruhu\'na suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye\'nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir. Ancak nafile. Cumhurbaşkanı Seçimi 2.tura kalırmış, Allah\'ın izniyle bu iş Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın yüksek bir oyla seçilmesiyle ilk turda biter. Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybedermiş, bu iddia sahiplerinin ya ruh sağlıklarında, ya da zeka seviyelerinde ağır bir sorun vardır. Cumhur İttifakı muazzam bir başarıyla TBMM\'de üstünlüğü alacak, güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir. Çok değil, 33 gün sonra ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran alçaklar insan içine çıkacak yüz bulamayacaklardır.\"

\"DİYORLAR Kİ, \'MHP\'YE KÜRTLER OY VERMEZ ...\"

Bahçeli, \"Diyorlar ki, \'MHP\'ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor.\' Bu çevreler, Cumhur İttifakı\'na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler. Hele bir Gürgan Hacır, hele bir Nevzat Çiçek ve türevleri var ki, sanırsınız fitne geçit merasimi yapıyor. Yusuf Has Hacib, MHP\'ye karşı beşinci kol faaliyetiyle vazifeli Kandil ve Pensilvanya beslemelerine şu sözleriyle adeta şamarı indirmiş: Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik, edepsizin özü kapanmaz bir gedik. Edepsiz kişidir insanın alçağı, doğru söz söylemez utanmaz dili\" dedi.

\"MHP\'Yİ KÜRT DÜŞMANI GÖSTERMEK ...\"

Bahçeli, \"MHP\'yi Kürt düşmanı göstermek, Kürt kökenli kardeşlerimi MHP\'ye karşı kışkırtıp bozgunculuğa ve vurgunculuğa heves etmek tek kelimeyle şerefsizliktir. Aynı zamanda vatana, bayrağa, millet ve bin yıllık birikim ve kaynaşmaya çok ağır bir ihanettir. Sinsi ve şuurlu siyasi Kürtçülük yapanlar PKK\'nın değirmenine su taşıyan rezillerdir. Kürt kökenli kardeşlerim MHP\'ye karşı falan değillerdir. Karşı olanlar PKK\'lılardır, PYD/YPG sevdalılarıdır. Kürt terörist olmaz, teröriste Kürt denmez, denemez. İki de bir, takılmış plak gibi, Kürtlerin oyları MHP\'den dolayı oraya buraya kayar diyerek kirli ihbar ve ilanda bulunan kripto ajanlar, mankurt soysuzlar gazete ve televizyonlara yerleşmiş saatli bombadır. Bunlar, hain bir projenin figüran ve maşalarıdır. Artık maskeler düşmüştür. Türk ve Türkiye düşmanları MHP\'ye sevgi ve sempatiyle bakmaz. Allah muhafaza, varsayalım baktılar, kuşku etmeyin ki kendimizden şüphe duyarız. Kürt kökenli kardeşlerim bizim her şeyimizdir, ayrımız gayrımız yoktur, aramıza hendek kazmayı planlayanlar casuslar, terörizmin piyonlarıdır. Ekran ve gazetelerde kim ne söylerse söylesin, MHP, milletin her evladını bir ve aynı görüp kucaklayacaktır. Bunu söylüyorum yürekten, yarın söylenip sahiplenecek milyonlar yürekten. Hakkımızda yalan yanlış algı oluşturmaya, siyasi operasyon yapmaya çabalayan kim varsa emelleriyle birlikte takip ediyor ve gerekli notlarımızı alıyoruz. Karanlıkta uyanık, aydınlıkta gafil olanları biliyor, görüyor, hesaplaşacağımız günleri sabır ve akılla bekliyoruz. Demiş ki Yusuf Has Hacib: \'Dil aslan gibidir, eşikte yatar; dikkat etmezsen eğer başını yer. Dilinden çeken insan ne der işit, bu sözü kulağına küpe et.ö Sevinci az, kaygısı çok, öveni az, söveni çok olan insan hasımları, insanlık azmanları sizinle işimiz daha bitmedi.\' Cumhur İttifakı, millet aklı, bin yıllık kardeşliğin teminatı.\' başka söze gerek var mı?\" ifadelerini kullandı.



ANKARA (DHA)



