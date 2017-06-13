Bahçeli: CHP'nin cesareti varsa Rabia'ya değil, bölgedeki kanlı rantlara baksın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki krizde CHP'nin tututmunu eleştirerek "CHP'nin cesareti varsa Rabia'ya değil, bölgedeki kanlı rantlara baksın" dedi.

''Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır'' diyen MHP Lideri, ''Katar'da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir'' ifadesini kullandı.

Bahçeli, Hâkkari ve Şırnak'ın da il olarak kalması gerektiğini söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin çevresinde olağanüstü gelişmeler, birbirini takip eden olaylar dizisi sahnelenmektedir. Karşımızdaki bu tablo istesek de istemesek de ülkemize sirayet etmektedir. Coğrafya alın yazısıdır. Türk millleti asırlar evvel hakimiyeti altına aldığı coğrafyayı şehit kanları ile sulayıp, vatan yapmış, namus bilmiş, cefasına da sefasına da seve seve katlanmıştır. Gidecek yerimiz yoktur, sığınacak yeni bir yurt aklımızdan bile geçmemiştir.

"Her seferinde ayağa kalkmak Türk'ün kaderi"

Vatan bağımsızdır, millet bağımsızdır, devlet bağımsızdır. Aksini söyleyenler ruhen çürümüş olanlardır. Üzerinde yaşadığımız coğrafyayı müstesna kılan çok sayıda neden vardır. Her seferinde ayağa kalkmak, Türk'ün kaderi, Türk milletinin kahramanlık destanı olarak tarihe damga vurmuştur. 'Ne işimiz var El Bab'da, ne arıyor?' sorgulaması yapanlar bağnazdır.

"Türk askerlerine 'Lejyoner' demek alçaklıktır"

Katar'la varılan askeri çerçeve anlaşması TBMM'de komisyon tarafından onaylanıp Genel Kurul'a sevk edildiği bilinen bir gerçektir. 8 Haziran'da onaylanan anlaşma ile Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu, iki ülkenin birlikte çalışabilirlik ile barış ve istikrara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır. Geçen hafta Suudi Arabistan ve Mısır'ın başını çektiği Körfez ülkeleri Katar'ı abluka altına almışlardır. Türkiye doğru bir hamle ile Körfez'de yükselen tansiyonun diyalogla çözülmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Gerilim ateşinin konuşarak söndürülmesi konusunda ülkemiz azami emek sarfetmiştir.

"Korkak talihinden kaçar, kahraman talihini arar"

"Katar'la anlaşmanın rutin onayı birden bire bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak mümkün değildir. Türkiye, üstelik eski hakimiyet havzalarında niye olmayacaktır, neremiz yetersizdir. CHP'deki varolan kompleks, aşağılık duygusu nasıl ve ne şekilde izah edilecektir. Ülke olarak küresel gelişmelerin akıntısına kendimizi teslim mi etseydik! Başika Kampı için aynı masalı dillendirdiler. Türkiye'nin sınırötesi askeri veya siyasi faaliyetleri hukuki olduktan sonra bunu karalamak bir kere gayrimilliliktir. Korkak talihinden kaçar, kahraman talihini kavrar. Korkak batırır, kahraman yaşatır. Türk milleti ise hamdolsun kahramandır. Başka da çare yoktur.

"CHP'nin cesareti varsa Rabia'ya değil, bölgedeki kanlı rantlara baksın"

İddialı olmayalım mı, dış politikada ebedi dostluk veya ebedi düşmanlık diye bir şey olmayacaktır. Doha'da üs kurmak, Körfez ülkelerine müdahalede bulunmak şeklinde yorumlanmamalıdır. Gerginliğin giderilmesi lazımdır. Hükümet de bunu yapmaktadır ve doğru çizgidedir.

MHP ne Katar'ın safında ne de bu ülkeye tavır alan ülkelerin karşısındadır. Doha'ya Şam'a, Bağdat'a, Ankara'nın milli ülküleri ile yaklaşıyoruz. Doğru olduktan sonra da kimseden lafımızı çekinmeyiz.

Malum çevrelere sormak istiyorum; Türkiye'nin bölgede pozisyon alması gözünüze batıyor da birçok ülke niçin dikkatlerinizden kaçıyor, kimlere sözcülük yapıyorsunuz. Eğer yürekliyseniz, minderden kaçmayacaksanız, ABD'ye "Ne işiniz var Ortadoğu'da" deyin de endamınızı görelim. CHP'nin cesareti varsa Rabia polemiğine değil, emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rantlara baksın.

"Tahran-Riyad çekişmesi felaketin habercisidir"

"Tahran-Riyad çekişmesi felaket habercisidir. Karşımızdaki zulüm piramidinin içinde yok yoktur. Enerji oyunları, stratejik çatışmalar, ülkelerin fiziki karşılaşması ile değil, terör örgütleri eliyle görülmektedir. ABD Başkanı'nın seçim döneminde, borcumuzu Körfez ülkeleri ödeyecek açıklamasının icrası için her yol denenmektedir. ABD, 11 Eylül saldırıları nedeniyle ölenlerin yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açmasına imkan sağlayan bir yasa tasarısını imkana açmıştır. Ülkemizin itiraz, Obama'nın da veto ettiği tasarı sırasında iki ülke arasında soğuk rüzgarlar esmiştir. Ramazan ayında, İslam ülkeleri üzerinde oynanan oyunlara karşı uyanık, dinimizin buyruklarına da sadık ve bağlı olmak durumundayız."

"Ailede, soktakta, Milli Takımda kavga..."

Ülkemiz henüz, arzulanan huzur ve esenliğe erişmiş değildir. Gazetelerin 3. sayfaları dehşet ve şiddet haberleri ile doludur. Milletimiz huzursuz ve memnuniyetsizdir. Ailede, sokakta, milli takımda kavga, her yerde rezalet diz boyudur. Biz sözün kalpten gelmeden hasbi olmayacağını muhterem ecdadımızdan öğrendik. Mesele esasen bu değildir."

"FETÖ'nün kalıntıları faal, hücreleri aktiftir"

Dikkatleri asıl mevzudan uzaklaştırma çabalarını masum bulmamız akla ziyandır. Yargıya giydirilmeye çalışılan deli gömleğini hafife almamız milletimizin hukukuna açıkça hakarettir. Mevlana, "Geminin içindeki su gemiyi batırır, geminin altındaki su ise kaldırır" demişti. Türkiye 4 bir tarafından su almakta, batmaktadır. O halde çare adaletsizliklerin üzerine kararlılıkla gitmektir. Kanun kaçakları, kaçırılanlar, kanunun karartanlar, kanun kalaycıları billurlaşmıştır. Algılar ne denli denetim altında tutulmaya çalışılsa da FETÖ'nün kalıntıları faal, hücreleri aktiftir."