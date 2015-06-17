Bahçeli: CHP fazla emek harcamasın, HDP konusunda ikna edilmemiz olmayacak şey!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim durumunda oylarının artacağını iddia etti. HDP’nin içinde bulunduğu veya HDP’nin dışarıdan desteklediği bir koalisyon formülüne kapıları kapatan Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisi için de “Kılıçdaroğlu hadiseye çok yanlış taraftan bakmaktadır. Bizim HDP konusunda ikna edilmemiz olmayacak bir şeydir. CHP bu çerçevede fazlaca emek sarf etmesin” dedi.

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Etik Haber’e konuşan Bahçeli, 7 Haziran’da Erdoğan’ın “hırs ve hayalleri”nin suya düştüğünü belirtti. Bahçeli, Erdoğan ile ilgili istifa çağrısını da yineleyerek şunları söyledi:

“Erdoğan’ın başına buyruk ve fiili başkanlık veya partili Cumhurbaşkanlığı uygulaması çökmüştür. Daha önce de söyledim, yine aynı görüşteyim: Erdoğan ya anayasal sınırlarına çekilmeli ya da istifayı gündemine almalıdır. Hem Cumhurbaşkanı olacaksınız hem de siyasetin göbeğinde nifak saçacaksınız, böyle bir hak ve yetki kimseye verilmemiştir.”

Koalisyon ile ilgili örnekler veren Bahçeli, AKP ile koalisyona ise çözüm sürecinin ortadan kaldırılması ve yolsuzlukların üstüne gidilmesi şartıyla evet diyebileceklerini belirtti.