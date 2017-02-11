Bahçeli: Canım sıkıldığında kendi kendime tartışıyorum; çok güzel dizi filmler var, onları takip ediyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini izleyen gazetecilerle buluştuğu yemekte izlediği dizeleri ve beğendiği oyuncuları da anlattı. "Canım sıkıldığında kendi kendime tartışıyorum" diyen Bahçeli, "TV’ler ona cevap veriyor, çok güzel dizi filmler var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı izliyorum. ‘İçeride’ revaçta ama o dizide çok şiddet var. Aynı saatlere denk geliyor bazıları. Cesur ve Güzel’i de takip ediyorum" diye konuştu.

Hürriyet'en Umut Erdem'in sorularını yanıtlayan Bahçeli'nin açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

(Sabaha kadar kendi kendimle konuşuyorum dediniz ya... Canınız sıkıldığında ne yapıyorsunuz?)

Kendi kendime tartışıyorum. TV’ler ona cevap veriyor, çok güzel dizi filmler var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı izliyorum. ‘İçeride’ revaçta ama o dizide çok şiddet var. Aynı saatlere denk geliyor bazıları. Cesur ve Güzel’i de takip ediyorum. Perşembe günü olduğu için.

(Fenerbahçe–Beşiktaş derbisini izlediniz mi?)

Üç büyüklerin maçını seyretmek yerine Ahmet Çakar’ı dinlemek daha faydalı. (Gülüyor) Yerden yere vuruyor. Hem ağır sözler söylüyor hem de sizin görmediğinizi o bir otoriter hakem gözüyle görüyor. Tadı kaçtı ama...

(Dizilerde oyunculuğunu beğendiğiniz biri var mı?)

Valla Cesur ve Güzel’deki hanımefendi. Tuba Büyüküstün. Evet, o. İyi bir oyuncuya benziyor. Eşkıya Hükümdar Olmaz’da oradaki dört beş tane oyuncu var, başrol oynayanlar.

(TRT’de Abdülhamid ile ilgili dizi yayınlanacakmış)

Torunu Sultan Hanım oynamasın da... (Gülüyor)