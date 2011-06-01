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Bahçeli: Bundan sonra yaşanacaklardan Erdoğan hükümeti sorumlu

Bahçeli, Diyarbakır mitinginde provokasyon yaparak olay çıkaracakları öne sürülen ve gözaltına alınan 19 ülkücü için açıklama yaptı.

01 Haziran 2011 03:00

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır mitinginde provokasyon yaparak olay çıkaracakları öne sürülen ve gözaltına alınan 19 ülkücü için açıklama yaptı. Bahçeli, "Hali hazırda gözaltında bulunan dava arkadaşlarımızın başına geleceklerden ve bundan sonraki yaşanacak olumsuzluklardan Başbakan ve hükümeti birinci derecede sorumlu olacaktır” dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Seçim  öncesinde MHP'yle siyasi bölücüleri karşı karşıya getirmek ve bir kaos ortamı oluşturmak için olağanüstü gayret sarf edilmektedir” dedi.


Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, 12 Haziran Milletvekili  Genel Seçimi öncesinde; çok gergin ve her türlü provokasyona açık bir ortamda  adeta can çekiştiğini savundu.

“Ülkemizin değişik yörelerinde meydana gelen son derece tehlikeli,  düşündürücü ve endişe verici olaylar tahammül edilemez bir sınıra dayanmış  bulunmaktadır” ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Gerisinde AKP'nin olduğu anlaşılan alçakça tertipler artık bardağı  taşırma noktasına kadar getirmiş, sinirler ve sabırlar ciddi düzeyde  gerilmiştir.

Önümüzdeki seçimlerde iktidarı kaybedeceğini anlayan ve bir daha tek  başına hükümet olamayacağını gören Başbakan Erdoğan kontrolünü, ferasetini ve  sağduyusunu bütünüyle kaybetmiştir. Fren ve ayar mekanizmalarını yitiren AKP hükümeti, siyasal fayda sağlayabileceğini ümit ettiği her çirkin yola tevessül  etmeye başlamıştır. Aziz milletimiz, çıkışı olmayan alacakaranlık bir ortama  hükümet eliyle sürüklenmeye çalışılmaktadır.”

Bu kapsamda, Türk milletinin MHP'ye dönük artan ilgi ve desteğinin AK  Parti'nin “kâbusu haline geldiğini ve dengesinin kaybolmasına neden  olduğunu” savunan Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bundan böyle, Başbakan Erdoğan ve partisinin iftiraları, asılsız  suçlamaları ve yalanları partimizi daha çok hedef alabilecektir.

Nitekim MHP'ye yönelik kirli bir saldırının adım adım ve bir strateji  dâhilinde ilerletildiği anlaşılmaktadır.

Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak, aziz millet nezdinde şaibeli  bir duruma sokmak için iktidarın hummalı bir faaliyet yürüttüğü tüm çıplaklığıyla  ortadadır.

Karanlık odakların komplosundan sonuç almayacağını anlayan AKP hükümeti, mesnetsiz ve sanal suç oluşturmak marifetiyle partimizin artan millet desteğini geri çekmeye ve itibarını zedelemeye pervasızca cüret etmiştir.

Başbakan Erdoğan'ın tedirginlik ve korku yaratmaya dayalı siyasal yaklaşımının icrası, ne yazık ki AKP güdümlü devlet güçleri tarafından yerine getirilmektedir.

İlave olarak partimizin fütursuzca ve ahlaksızca kavgaya çekilmeye çalışıldığı, yükselen toplumsal ve siyasal tansiyonun müsebbibi gibi sunulmaya  uğraşıldığı görülmektedir.

Seçim öncesinde MHP'yle siyasi bölücüleri karşı karşıya getirmek ve bir  kaos ortamı oluşturmak için olağanüstü gayret sarf edilmektedir.

Ülkemizi yaşanmaz hale getiren bölücü unsurları ülkücü hareketin üzerine kışkırtan ve etnik temelli bir husumet oluşturarak bundan siyasal rant elde etmeyi hesap eden adice bir plan AKP hükümetinin yönetimi altında hızla mesafe  almaktadır.”


19 ülkücüye gözaltı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Diyarbakır mitinginde provokasyon yaparak olay çıkaracakları öne sürülen, aralarında İstanbul Ülkü Ocakları eski Başkanı Erdem Karakoç ve Yusuf Ziya Arpacık’ın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. 

MHP sempatizanı oldukları iddia edilen kişilerin yapılan telefon takiplerinde, MHP’nin Diyarbakır mitinginde provokasyon amaçlı olay çıkaracakları yönünde telefon konuşmalarının bulunduğu öne sürüldü. Gözaltındaki kişilerin bilgisayarlarına el konuldu. Erdem Karakoç, ülkücü camiada, ülkü ocaklarının Türkiye geneline yayılmasında önemli rol oynayan kişi olarak tanınıyor. Erdem Karakoç’un, Devlet Bahçeli’nin küskünleri partiye davet ettiği Güç Birliği çağrısına cevap vererek, geçtiğimiz yıl Bahçeli ile görüşmesi camiada yankı uyandırmıştı. Gözaltına alınan ikinci önemli isim ise Yusuf Ziya Arpacık. Uzun yıllardır Ülkücü camianın içinde faaliyet yürüten Arpacık’ın, 12 Eylül dönemini anlattığı “Başeğmediler”in yanısıra, yurt dışındaki Türkler’le ilgili kaleme aldığı 4 kitabı bulunuyor.


Avukata da gözaltı

Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan Doç. Dr. Emin Gürses’in avukatı Mehmet Taşdelen de ülkücülere yönelik operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, İzmir’de de M.A. gözaltına alındı. M.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a gönderildi. 


 

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