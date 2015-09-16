Bahçeli: Bugünkü iktidarın basına yaptığı zulüm tahammül edilemeyecek bir sınıra ulaşmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet gazetesine düzenlenen saldırılar ve Doğan Grubu'na yapılan operasyonla ilgili olarak, "Özellikle basın kurumlarına, basın çalışanlarına ve basın sahiplerine karşı bugünkü iktidarın yapmış olduğu zulüm artık milletimizce tahammül edilemeyecek bir sınıra ulaşmıştır. Ama 1 Kasım’dan sonra Türkiye rahatlayacaktır inşallah" dedi.

Parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, bir basın mensubunun, "Nokta dergisine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Ardından 88 yaşındaki birine yönelik bir soruşturma başlatıldı. Ve en son Doğan Grubu’na yönelik bir terör soruşturması başlatıldı. Bunları nasıl buluyorsunuz ?" sorusuna, "Bunların hiçbirisini doğru bulmuyoruz. Özellikle basın kurumlarına, basın çalışanlarına ve basın sahiplerine karşı bugünkü iktidarın yapmış olduğu zulüm artık milletimizce tahammül edilemeyecek bir sınıra ulaşmıştır. Ama 1 Kasım’dan sonra Türkiye rahatlayacaktır inşallah" cevabını verdi.