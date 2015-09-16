T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli: Bugünkü iktidarın basına yaptığı zulüm tahammül edilemeyecek bir sınıra ulaşmıştır

'1 Kasım’dan sonra Türkiye rahatlayacaktır inşallah'

16 Eylül 2015 01:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet gazetesine düzenlenen saldırılar ve Doğan Grubu'na yapılan operasyonla ilgili olarak, "Özellikle basın kurumlarına, basın çalışanlarına ve basın sahiplerine karşı bugünkü iktidarın yapmış olduğu zulüm artık milletimizce tahammül edilemeyecek bir sınıra ulaşmıştır. Ama 1 Kasım’dan sonra Türkiye rahatlayacaktır inşallah" dedi.

Parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, bir basın mensubunun, "Nokta dergisine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Ardından 88 yaşındaki birine yönelik bir soruşturma başlatıldı. Ve en son Doğan Grubu’na yönelik bir terör soruşturması başlatıldı. Bunları nasıl buluyorsunuz ?" sorusuna, "Bunların hiçbirisini doğru bulmuyoruz. Özellikle basın kurumlarına, basın çalışanlarına ve basın sahiplerine karşı bugünkü iktidarın yapmış olduğu zulüm artık milletimizce tahammül edilemeyecek bir sınıra ulaşmıştır. Ama 1 Kasım’dan sonra Türkiye rahatlayacaktır inşallah" cevabını verdi.

ETİKETLER

devlet bahçelidoğan medyanokta dergisitürkiyede basınbasına baskı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24