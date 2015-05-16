Bahçeli: Bu Türkiye tablosunun neresinde istikrar var?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AK Parti giderse istikrar bozulurmuş, Erdoğan'a göre bizim istikrar diye bir derdimiz yoktur. Bu Türkiye tablosunun neresinde istikrar vardır? Bu yalanın, ihanet ve melanet saltanatının neresini istikrar buluyorsunuz. İstikrar adına AK Parti'yi isteyenler işbirlikçilerdir, bölücülerdir, yağmacılardır. Rüşvetçi, hırsız ve utanmaz yandaşlardır" dedi.

Bahçeli, partisinin düzenlediği Antalya mitinginde vatandaşlara seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Ülkemizin birliğine en üst düzeyde katkılar sağlamasını cenabı Allah'tan diliyorum. Milletvekili adaylarına başarılar diliyorum. Hepiniz hoşgeldiniz.

23 gün sonra yakın tarihimizin en kritik seçimi yapılacak. Bu bir siyasi partinin tercih edilmesinden öte milli bir anlam taşıyacak seçim olacaktır. AK Parti ile geçen 13 yıllık sürede israf edilmemiş hiçbir değerimiz kalmamıştır. Türkiye rehin alınmak istenmektedir.

‘Milli varlığımız AK Parti ile tehdit altındadır’

Milli varlığımız AK Parti ile tehdit altındadır. Tehlike kaçak ve karanlık saraydadır. Tehlike şiddetin, uyuşturucunun baş gezdiği kollardadır. Türkiye tehlikelere teslimdir, tehdit altındadır.

Milli Güvenlikle ilgili değerlendirmeler bir tek kişinin keyfine kalmıştır. Hukuk katledilmektedir, ahlak yerlerde sürünmektedir. Telefonlar dinlenmiş, haneler gözlenmiştir. Türkiye telekulak çetelerinin eline geçmiştir.

AK Parti ile huzurunuz kaldı mı? AK Parti ile refahınız kaldı mı? AK Parti tehdidin yegane kaynağıdır.

Tehdit cumhuriyetin birikimlerine dayanmıştır. Konu artık iyi ya da kötü yönetim olmaktan çıkmıştır. Devlet ve milletçe var olma, yok olma noktasına dayanmıştır.

AK Parti ile ilgili kanaatlerinizi bir kez daha almak istiyor ve sizlere sormak istiyorum. AK Parti ile sıkıntılarınız ortadan kalktı mı? Bölücülük ortadan kalktı mı? Elbette hayır Antalyalı kardeşlerim.

AK Parti giderse istikrar bozulurmuş, Erdoğan'a göre bizim istikrar diye bir derdimiz yoktur. Bu Türkiye tablosunun neresinde istikrar vardır?

‘İstikrar adına AK Parti'yi isteyenler işbirlikçilerdir’

Bu yalanın, ihanet ve melanet saltanatının neresini istikrar buluyorsunuz. İstikrar adına AK Parti'yi isteyenler işbirlikçilerdir, bölücülerdir, yağmacılardır. Rüşvetçi, hırsız ve utanmaz yandaşlardır.

İstikrar denilen bu tahribat mıdır? Türkiye'de halka yansıyan bir istikrar yoktur. Sayısı 4 olan dolar milyarderleri AK Parti döneminde 24'e kadar çıkmıştır. AK Parti'nin kime yarandığı da böylece ortaya çıkmıştır.

Memleketin dört bir yanında işten çıkarmalar yaşanmadı mı? İşletmeler kapanmadı mı? Kaybeden turizmcidir, kazanan başkalarıdır.

Bunlara göre dünya AK Parti'nin başarısını alkışlamaktadır.

Süleyman Şah'ın türbesini kamyona yükleyip soluğu Eşme'de aldılar.

‘Güneş sizin, kum sizin’

Antalya'da güneş sizin, kum sizin, vatan sizin, kaynak sizin. Peki yararlananlar siz misiniz? Tarımdaki girdi maliyetleri çiftçileri bunaltmıştır. Erdoğan'a bakarsanız 'iş beğendiremiyoruz' demektedir.

Antalya'ya baksa felaket görecektir.

Çare vardır. Antalyalı kardeşim yalnız değilsin, yardım eli çok yakındadır. Çaresizliğe karşı MHP vardır. Antalyalı uyandı. Antalyalı soyguna, yolsuzluğa karşı cephe aldı.

7 Haziran günü milletimize sahip çıkmaya hazır mısınız?