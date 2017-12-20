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Bahçeli: BM'den çıkacak karar ABD-İsrail zulmüne darbe vuracaktır

"Kudüs kararının ezici bir çoğunlukla reddedileceği güçlü bir ihtimaldir"

20 Aralık 2017 20:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD tarafından veto edilen Kudüs oylamasına ilişkin, "BM'de uluslarlarası toplum tarihi bir sınavdadır. BM'den çıkacak karar ABD-İsrail zulmüne darbe vuracaktır" dedi.

Bahçeli, yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada, ''BM'de uluslararası toplum tarihi bir sınavdadır. Yarın yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında ABD'nin hayasız ve hukuksuz Kudüs kararının ezici bir çoğunlukla reddedileceği güçlü bir ihtimaldir. BM'den çıkacak karar ABD-İsrail zulmüne darbe vuracaktır" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararına karşı Filistin'in hazırladığı tasarı, BM Güvenlik Konseyi'ne gitmiş, tüm üyelerin destek verdiği tasarıyı bir tek ABD veto etmişti.

Bunun üzerine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu heyet, konuyu BM Genel Kurulu'na taşımak için girişimde bulundu.

BM Genel Kurulu konuyu görüşmek üzere yarın acil olarak toplanacak. Oylamanın Türkiye saatiyle 18.00'de yapılması bekleniyor. Tasarı; ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararını geri çekmesi çağrısı yapıyor.

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