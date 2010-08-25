Bahçeli, 'biz demiyoruz ki İmralı'ya gittin'

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Eylülde referandumda "Hayır" denmesi gerektiğini belirterek, "Biz demiyoruz ki takaya bindin. İmralı’ya gittin, Abdullah Öcalan canisini ziyaret ettin, sade kahve içtin, sonra Türkiye hakkında sohbet ettin diyen mi var sana? Kimin aracılığıyla niçin kalkıp iş birliği yapıyorsun? Hangi konularda ne anlaşman var? Bunu millete anlat diyoruz" dedi.



Bahçeli, MHP İzmir İl Başkanlığının Buca Hancı Tesisleri’nde düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Burada referandumla ilgili sürece değinen Bahçeli, 12 Eylülde herkesin çok özel bir engel olmaması halinde sandığa gitmesini ve vicdanının sesini dinleyerek oy kullanmasını istedi.



Referandum sürecinin Türkiye’nin geleceğini belirleyecek önemli siyasi ve sosyal gelişmelere vesile olacağını dile getiren Bahçeli, tercih belirsizliği yaratılmasının veya sürdürülmesinin, ülke için yararlı olmayacağı kanaatinde olduğunu belirtti.



Bahçeli, bütün siyasi partilerin internet sayfalarında, seçim beyannamelerinde, hükümet programlarında 1982 Anayasası’nın bütünüyle veya önemli ölçüde maddelerin değiştirecekleri yönünde görüşler olduğunu ifade etti.



Mecliste grubu olan veya Meclis dışında kalan bütün siyasi partilerin Anayasa değişikliği konusunda ortak akılla hareket ettiği tespitinde bulunan Bahçeli, böyle bir siyasi iklim varken anayasayı bir partinin anayasasına dönüştürmenin anlamsız olduğunu ifade ederek, "Bu anayasayı bir AKP anayasası gibi algılayarak ’Benim yaptığım değişiklik kafidir, başkasına ihtiyacım yoktur’ anlayışı, bu değişikliğin sakat ve hatalı doğmasına sebep olmuştur" dedi.



"Hükümetin anayasa konusunda uzlaşma zemini varken bunu kabul etmediğini, Mecliste baskıyla milletvekillerini zorlayarak 336 sayısını bulup bir Anayasa değişikliğine gittiğini" öne süren Bahçeli, şöyle konuştu:



"Halk oylamasında da devletin tüm imkanlarını kullanıyorsun. Yatırım kuruluşları bahanesiyle açılışlar yapıyorsun. TOKİ açılışlarına katılıyorsun.



Temel atmalara katılıyorsun. Devletin tüm imkanlarıyla AKP’nin politikasını ve ’Evet’çi propagandasını gerçekleştirmenin yolunu arıyorsun. Bu ısrarın nedir?



Bunda bu kadar ısrar etmenin gerekçesi nedir? Kime ne söz verdin sayın Başbakan? Nereye varmak istiyorsun? Varmak istediğin yola giderken seni zorlayan, korkutan, geleceğini karartan, seni paniğe sürükleyen, gece uykusuz bırakan derdin nedir? Kapalı kapılar arkasında kalma, millete aç. İnanıyorum ki bu millet sana yardım eder. AKP’nin bir gizli gündemi var.



Sayın Başbakan bu gizli gündeme mahkum edilmiş ve Sayın Başbakan AKP’yi de mecbur ve mahkum ediyor. Başta AKP’liler, kendinize gelin. Nereden nereye geliyorsunuz, nasıl geliyorsunuz. Halkın sesine kulak verin. Belli zeminlerde bir araya gelerek kendinizi ağırlayıp kendinizi överek vakit geçirmeyin. Türkiye’nin gerçeğini görün. Sayın Başbakan’ın gizli gündeminin ne olduğunu neye mahkum, mecbur kaldığını iyi anlayın, hem Recep Tayyip Erdoğan’ı kurtarın, hem AKP’yi kurtarın, hem de Türkiye’nin gelecekte bir felakete sürüklenmesini önleyin."





'OKYANUS ÖTESİNİN TAKASI OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLSİN'



Başbakan Erdoğan’ın, referandum mitinglerinde MHP’yi haksızca eleştirdiğini öne süren Bahçeli, şöyle devam etti:



"Diyorlar ki ’Bunlar ’Hayır’cılar, Bu ’Hayır’cıların içerisinde kimler var? Şu, şu, şu partiler vardır’ diyor. Ve bu partileri sayarken de bölücü terörün görüntü veren siyasallaşma sürecindeki sözde partisiyle MHP’yi de aynı kabın içerisine koymaya çalışıyor. Sayın Başbakan, MHP AKP değil, MHP Genel Başkanı da Recep Tayyip Erdoğan değil. MHP var oluş gayesiyle, misyonuyla, vizyonuyla, bölücü terörle amansız bir mücadelenin taraftarıdır ve bölücülerle bir arada olması mümkün değildir. Şimdi de kalkmış bir vagondan bahsediyor. Uçaktan trene binmiyorsun ki vagonun ne olduğunu sen bilesin. Peki ama takayı çok iyi bilirsin. Bizi Türkiye’nin yerli bir partisinin arkasına takılmış vagon olarak suçluyorsun. Ama sen okyanus ötesinin takası olduğunun farkında değilsin. Öyleyse seni böyle yanlış konuşturan, sapkın konuşturan, gerçekleri örten, ramazan ayında oruçlu ağzınla herkese iftira ve yalan atan bu gizli gündemin ve bu gizli gündemin mecburiyeti ve mahkumiyeti nedir Sayın Başbakan, gel bunu bir anlat. Bunu millet öğrensin."



